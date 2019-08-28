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Общество

29 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

  • 8.00-18.00 — жилмассив «Касым», микрорайоны «Достук», «110-й квартал»;
  • 9.00-17.00 — улица Салиевой, 145, проспект Ч.Айтматова, 75;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Жукеева-Пудовкина, село Чон-Арык (улица 50 лет Победы), отрезки улиц Кулатова, Толстого, Айни, Адышева, жилмассив «Ак-Босого» (улица Чуй, 60, 61);
  • 9.30-17.00 — улица Ялтинская, 143;
  • 9.30-19.00 — микрорайон «Тунгуч», улица Анкара, 36/2, жилмассив «Токолдош» (улицы Чинара, Менделеева, Октябрьская, Алма-Атинская, Токолдош, Путепроводная), улица Курманджан Датки;
  • 9.30-13.00 — отрезки улиц Раззакова, Токтогула;
  • 10.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Тилек» (улицы Мажурум-Тал, Кырк-Чоро, Ат-Ойнок, Дзержинского, Чамгарак, Тарагай), «Кара-Жигач» (улицы Кызарт, Ыссык-Кол, Чоктал, Жетиген).

2Чуйская область


Аламединский РЭС

  • 10.00-17.00 — села Чон-Таш, Октябрьское (улицы Пушкина, 22-го партсъезда), Лебединовка («Городок энергетиков», 2, улицы Сельская, Мичурина, проспект Ленина), Таш-Добо, Восток (улицы Луговая, Советская, Озерная), Маевка (улицы Молодой Гвардии, Строительная);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Комсомольское (улицы Озерное, Юбилейное, Центральная, Набережная), Гавриловка (улицы Горького, Фрунзе, Пушкина), Тош-Булак (улица Советская), Кунтуу (улица Сейдесембаева, тупик Южный), Шалта (улицы Боромбаева, Комсомольская, Шопокова, Осмон, Шабданалы), поселок Зеленый (улицы Промышленная, Центральная, Полевая), город Шопоков (улицы Новостройка, Октябрьская, Ново-Аларчинская, Заводская, Лондон, Геофизика, Линейная, Заводская, Западная, Тургенева, Степная, Кирова, Топографическая, переулок Геолога);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Колхозная, Калинина), Толок (улица Восточная), Александровка (улицы Сокулукская, Молодежная, Масанчина, Куйбышева, кошары);

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Сары-Булак, Монолдор, Петропавловка (улицы Ключевая, Красная, Фрунзе, Комсомольская, Яровая, Ленина, Советская, Садовая, Шевченко, Пограничная, Краснооктябрьская), Полтавка (улицы Октябрьская, Коминтерна, Центральная, Горького, Партизанская), Джекен (улица Центральная);

Кантский РЭС

  • 8.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Белинского, Строительная, Садовая, Горького, Советская, Московская, Крупской, Ленина, Алма-Атинская, Фрунзе, Линейная, Маяковского, Эшпая, Октябрьская, Чкалова, Мичурина, Чехова, Молодежная, Восточная, Молодой Гвардии), Туз (улица ЮБЧК).

3Иссык-Кульская область

  • 7.00-18.00 — поселок Кара-Сай, Энильчек;
  • 8.00-11.00 — город Балыкчи (улицы Озерная, Абдрахманова), село Ак-Олон;
  • 9.00-18.00 — села Тюп, Мин-Булак, Арал, Тогуз-Булак.

4Ошская область

  • 8.00-17.00 — город Ош (улицы Полевая, Почтовая, Абдыкадырова, Илийская, Мамырова, Тоголока Молдо, Пахта, Атабаева, Зеленая, Ферганская, Демократическая, Санкт-Петербургская, Шакирова, Увамская, Жумабаева, Культурная, Заводская, 1-5, 5а.
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