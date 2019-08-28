У адвоката Омурбека Текебаева отобрали бизнес. Он винит бывшее руководство ГКНБ

У Каната Хасанова, который защищает лидера политической партии «Ата Мекен», отобрали предприятие, как он утверждает, по поддельному акту. Он сообщил об этом на своей странице в Facebook.

Юрист указал, что он теперь нищий. «Я остался на улице с женой, детьми и внуками», — пишет Канат Хасанов.

Он добавил, что поддельный акт о передаче его собственности был составлен еще при экс-руководителе ГКНБ Абдиле Сегизбаеве и его заместителе Болоте Суюмбаеве. Бывшие чекисты являются приближенными Алмазбека Атамбаева.