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Общество

У адвоката Омурбека Текебаева отобрали бизнес. Он винит бывшее руководство ГКНБ

У Каната Хасанова, который защищает лидера политической партии «Ата Мекен», отобрали предприятие, как он утверждает, по поддельному акту. Он сообщил об этом на своей странице в Facebook.

Юрист указал, что он теперь нищий. «Я остался на улице с женой, детьми и внуками», — пишет Канат Хасанов.

Он добавил, что поддельный акт о передаче его собственности был составлен еще при экс-руководителе ГКНБ Абдиле Сегизбаеве и его заместителе Болоте Суюмбаеве. Бывшие чекисты являются приближенными Алмазбека Атамбаева. 
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