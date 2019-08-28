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Общество
Сюжет: Иски против СМИ (152)

Запрет на распространение снят. Судебное решение в пользу Kaktus.media

Бишкекский городской суд вынес решение об обеспечении иска казахстанского бизнесмена Абая Камалова, который он подал к Kaktus.media и своей супруге Алтынгуль Кудайбергеновой, гражданке Кыргызстана.

Юрист ОФ «Институт Медиа Полиси», представляющий интересы редакции, сообщил, что это сделано впервые со времен массовых исков к СМИ периода правления Алмазбека Атамбаева.

В последние годы запрещение распространения статей, из-за которых на СМИ подают в суд, стало нормой, хотя, по сути, является цензурой.

Отметим, Абай Камалов требует от супруги миллион сомов и столько же от редакции за две публикации, где Кудайбергенова рассказала, что муж ее избивал и не отдает детей. Бизнесмен также потребовал, чтобы эти материалы попали под запрет на распространение. Судебные инстанции посчитали, что редакция должна снять с сайта публикации на период судебных разбирательств.

Юристы напомнили, что после начала судебного процесса Kaktus.media сделал еще две публикации «Горсуд запретил распространение статей о женщине, заявившей об избиениях со стороны мужа» и «Избивший кыргызстанку бизнесмен из Казахстана Камалов потребовал от бывшей жены алименты». После представитель Камалова ходатайствовал, чтобы суд запретил и их распространение. 

Судья Первомайского районного суда Кундус Исаева ходатайство удовлетворила. Но это решение отменил Бишкекский горсуд.

Представители интересов СМИ подчеркнули, что ограничение ресурса Kaktus.media в распространении любых информационных материалов касательно истца на период рассмотрения иска нарушает фундаментальные права на свободу печати и доступа к информации. 

В Законе КР «О защите профессиональной деятельности журналиста» указано, что цензура не допускается. Никто не имеет права требовать от журналиста предварительно согласовывать сообщения и материалы, изменить текст или полностью снять с печати материал или сообщение. В Институте Медиа Полиси посчитали, что определение первой инстанции является завуалированной цензурой.
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