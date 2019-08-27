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Общество

Убийство прокурора Баткена. В суд вызвали главу Генпрокуратуры

В Ошском городском суде продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве прокурора Баткенской области.

На процесс в качестве свидетеля пригласили генерального прокурора Откурбека Джамшитова. Об этом сообщила сестра подозреваемого в убийстве Мелиса Калыкова Дамира Калыкова. По ее словам, явка в суд генпрокурора предоставит ему возможность воочию убедиться в произволе судей и прокуроров. 

Напомним, прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Его сожженное тело нашли за городом.

По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника местного управления капитального строительства. 
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