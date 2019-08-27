28 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

0.00-5.00 — жилмассив «Мурас-Ордо»;

9.00-17.00 — улица Салиевой, 147, отрезки улиц Иваницына, Турусбекова;

9.00-18.00 — проспект Ч.Айтматова, 67, 237а, 237б, отрезки улиц Месароша, Средней, Толстого, Кулатова, Оренбургской, Фатьянова, Кулатова, Горького;

9.30-18.00 — улицы Байтика Баатыра, 125, Московская, 69, 86, Чокморова, 81, 83, отрезки улиц Усенбаева, Куренкеева, Медерова, К.Ташиева, Абая;

9.30-17.00 — улица Ялтинская, 143;

9.30-19.00 — жилмассивы «Бакай-Ата» (улицы Анар, Эр-Тоштук, Манасчи, Алмамбет, Чубак), «Алтын-Ордо» (1-я, 2-я улицы);

10.00-18.00 — жилмассив «Ак-Тилек» (улицы Ак-Тилек, Биримдик, Ак-Жолтой, Эмгек, Ырыскы, Надырбек), улицы Керченский, Каинды, Чалбай, переулок Дорожный.

2Чуйская область

Аламединский РЭС



9.00-17.00 — села Гроздь (улица Заводская, в районе Зеленого клина), Заречное, Дачи, Восток (улица Карла Маркса), Маевка (улицы Молодая Гвардия, Набережная, Тепличная, 22-го партсъезда, переулок Тепличный), Горная Маевка (улица Кыргызская), Октябрьское (улицы Пушкина, 22-го партсъезда, Гагарина), Таш-Добо, «Городок энергетиков», 1, 3, 14;

6.00-19.00 — села Аламедин (улицы Алма-Атинская, 1-300, Чугуева, Панфилова, район ГЭС-2, ГЭС-3, Гоголя, Горького, Набережная, Чернышова, Логвиненко, Суворова, Школьная, Молодежная, тупики Станционный, Кавказкий, средняя школа № 2);

0.00-5.00 — села Мраморное, Озерное, Лесхоз, МТФ-2, Тендик, Рассвет;

Сокулукский РЭС



9.00-17.00 — села Гавриловка (улицы Забайкальская, Пушкина, Горького, Школьная, Северная, Дружбы, Новая), Тош-Булак (улица Советская), Нижний-Орок (улица Кавказская), Кунтуу (улицы Царенко, Молдосан, Иманалиева, Касыма), Комсомольское (улицы Пионерская, Северная, Клубничная, Западная, Центральная, Проектируемая, Школьная, Карасуйская), Военно-Антоновка (улицы Степная, Северная, Полярная), Фрунзе (улицы Западная, Восточная, Фрунзенская);

Московский РЭС



8.00-19.00 — село Толок (улица Комсомольская);

9.00-17.00 — села Садовое (улицы Крупской, Пионерская, Советская, Степная, Прогресс), Петровка (на улице Центральной от улицы Степной до улицы Шевченко);

Жайылский РЭС



9.00-17.00 — села Сары-Булак, Монолдор, Джекен (улица Центральная);

Кантский РЭС



8.00-18.00 — села Новопокровка (улица Атая), Туз, Интернациональное (улицы Пушкина, Советская, Степная, Зорге, Мира), Киргшелк (улица Биримдик), город Кант (2-й микрорайон, 1-3, 9а, 9, 12, 12а, 13-15).

3Иссык-Кульская область

9.30-18.00 — город Балыкчи (улицы Строительная, Айылчиева, Кызыл-Суу);

7.00-18.00 — поселки Ак-Шийрак, Энильчек;

9.00-18.00 — села Тюп, Мин-Булак, Арал, Тогуз-Булак кошары;

9.00-17.00 — села Бар-Булак, Шор-Булак, Конур-Олон, Каджи-Сай.

4 Ошская область