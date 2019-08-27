Садыр Жапаров не будет писать заявление по факту ДТП, в котором погиб его сын

Экс-депутат ЖК Садыр Жапаров простил водителя легкового автомобиля, под колесами которого погиб его сын. Об этом сообщил сопартиец Жапарова Мелис Аспеков на своей странице в Facebook.

Бывший депутат Садыр Жапаров попросил не подавать на водителя в суд и не писать заявление. «Он считает произошедшее несчастным случаем и уверен, что если водителя накажут, пользы от этого не будет. На все воля Аллаха», — написал Мелис Аспеков.

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Сын Садыра Жапарова Дастан врезался на мотоцикле в «Тойоту». Он скончался, не приходя в сознание. Девушка, которая была с молодым человеком, получила травмы различной тяжести и была госпитализирована.

Факт ДТП зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков. Назначены все необходимые экспертизы, ведется следствие.

Суды всех инстанций приговорили Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Экс-нардепа осудили по статье 227 (захват заложника) УК КР.