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Общество

Стали известны победители тендера на поставку бланков водительских удостоверений

Победителем тендера на поставку бланков водительских удостоверений национального образца признана Банкнотная фабрика Национального банка Казахстана. Информация об этом размещена на сайте государственных закупок. 

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Напомним, республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Банкнотная фабрика Национального банка Казахстана» бланки водительских удостоверений национального образца оценило в 50 миллионов 430 тысяч сомов, международного — в 346 тысяч 240 сомов. Компания признана победителем только по первому лоту.

По второму  выиграло ОсОО «Гознак». Оно готово изготовить только бланки водительских удостоверений международного образца за 208 тысяч сомов.

Напомним, что заявки на изготовление бланков водительских прав подавали четыре компании. Тендер состоялся 9 августа. Трое участников ранее упоминались в скандале с поставкой бланков биометрических загранпаспортов. 
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