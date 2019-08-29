В Бишкеке 29 августа солнечно. Воздух прогреется до +35 градусов. День уменьшился до 13 часов 20 минут.

В связи с подготовкой праздничных мероприятий с 28 по 30 августа с 9.00 до 11.00 для репетиций перекрыт отрезок проспекта Чуй — от бульвара Эркиндик до улицы Панфилова.

Отключение газа, света, воды

8.00-18.00 — жилмассив «Касым», микрорайоны «Достук», «110-й квартал»;

9.00-17.00 — улица Салиевой, 145, проспект Ч.Айтматова, 75;

9.30-18.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Жукеева-Пудовкина, село Чон-Арык (улица 50 лет Победы), отрезки улиц Кулатова, Толстого, Айни, Адышева, жилмассив «Ак-Босого» (улица Чуй, 60, 61);

9.30-17.00 — улица Ялтинская, 143;

9.30-19.00 — микрорайон «Тунгуч», улица Анкара, 36/2, жилмассив «Токолдош» (улицы Чинара, Менделеева, Октябрьская, Алма-Атинская, Токолдош, Путепроводная), улица Курманджан Датки;

9.30-13.00 — отрезки улиц Раззакова, Токтогула;

10.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Тилек» (улицы Мажурум-Тал, Кырк-Чоро, Ат-Ойнок, Дзержинского, Чамгарак, Тарагай), «Кара-Жигач» (улицы Кызарт, Ыссык-Кол, Чоктал, Жетиген).

до 30 августа — на улице Ладожской, абоненты, проживающие в районе, ограниченном улицей Буурдинской, переулками Темировским, Кеминским и БЧК.

Памятные даты

Продемонстрирована первая электроплита

Фото из интернета. Электроплитка будущего — мобильная индукционная плита от Electrolux

В 1883 году Томас Ахерн продемонстрировал, как можно готовить пищу с использованием свойств электрического тока. Сложно сказать, как выглядела эта плита, так как сам Ахерн забыл о своем изобретении на 9 лет.

В 1892-м в отеле Windsor в Оттаве был прием в честь дорогих гостей, и там Томас Ахерн представил свое изобретение второй раз. Канадская пресса тогда писала так: «Ужин приготовили при помощи прирученных молний».

Хотя молнии и пугали, но еда, приготовленная с их помощью, участникам приема понравилась.

И тут бы заговорить о новом мировом открытии, но о нем опять благополучно забыли. Да и сам Ахерн не развивал свое изобретение и тем более не поставил его в производство.

За него это сделал в 1908 году немец Эмиль Ратенау, который сразу же запустил электроплиты в массовое производство.

Запатентован мотоцикл

Фото Стивена Ханафина. Мотоцикл Даймлера с двигателем внутреннего сгорания 1885 года

В 1885 году немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл.

Готлиб Даймлер с 1872-го занимался созданием двигателя внутреннего сгорания. Десять лет спустя с Вильгельмом Майбахом основал фирму, которая к 1885 году довела двигатель до готового образца.

Оставалось лишь найти подходящую машину для его установки. И Готлиб не нашел ничего лучшего, чем велосипед. Вот это чудо с двигателем внутреннего сгорания он и запатентовал под ужасающим названием «Повозка для верховой езды с керосиновым двигателем».

Фото из интернета. Harley-Davidson Sportster 1200

Но патент мог бы так и остаться на бумаге, если бы в дело не включился сын изобретателя Адольф Даймлер, который собрал первый экземпляр прадедушки мотоцикла. На поездку отважился Майбах. Его долго не было. После возвращения Вильгельм воскликнул: «Это не машина, это костедробилка. Я вас поздравляю!»

У кого намечается той

Акылбек Ибраев

Родился 29 августа 1968 года в селе Кок-Джар Нарынской области. Заместитель председателя Государственного комитета по делам обороны.

Сергей Качурин

Родился 29 августа 1973 года. Фехтовальщик.

Куда сходить

Культура

на площади Ала-Тоо развернута фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»;

«Вместе против торговли людьми!»; Кыргызский Национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева приглашает на выставку «В мире и согласии. Искусство СССР».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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