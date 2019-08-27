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Общество

Минобразования обещает полностью оснастить все школы компьютерами в 2020 году

Министерство образования и науки планирует в 2020 году полностью оснастить все школы компьютерной техникой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, Минобразования обсуждает новые проекты со Всемирным банком и Евросоюзом, в рамках которых предполагается 100-процентное оснащение школ компьютерной техникой.

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В настоящее время завершаются работы по интернетизации школ республики. К Сети уже подключено 94,7 процента учебных заведений.

В ведомстве добавили, что полномасштабную цифровизацию школ начали с 2017 года. Средства на нее выделены из республиканского бюджета.

«К началу проекта 671 школа была подключена к интернету за счет привлеченных источников, в том числе средств из местного бюджета и родительской помощи. В настоящее время подключены уже 2 тысячи 106 государственных школ. Еще 31 школе требуется подключение через беспроводную (спутниковую) связь. При этом МОиН КР совместно с Кыргызтелекомом работает над подключением всех школ к единому провайдеру для обеспечения широкополосным интернетом», — отметили в ведомстве.
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