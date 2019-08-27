Цифра дня. 3,3 миллиарда сигарет выкуривают ежегодно в Кыргызстане

В Кыргызстане ежегодно выкуривают 3 миллирада 300 миллионов сигарет. Об этом сообщили журналистам эксперты табачной индустрии.

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По их данным, в магазины беспошлинной торговли поступает 2 миллиарда 800 миллионов сигарет. Эксперты сомневаются, что в Кыргызстан приезжает столько туристов. Аналитики отмечают — контрабандный товар оседает в дьюти-фри, поскольку в Кыргызстане нет лимитов на ввоз беспошлинных товаров. Поэтому предлагается ввести квотирование на ввоз в беспошлинные точки торговли на пространстве всего ЕАЭС.

Ранее в ГТС КР пояснили, что точной информации нет, сколько товаров завозят в дьюти-фри на границе с Китаем и Таджикистаном. Уточняется, что для ввоза контрабандных сигарет используют и авиамаршруты.