В Бишкек с гастролями приедет старейший театр России из Ярославля

В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова с 12 по 15 сентября пройдут гастроли одного из лучших театров России — Российского государственного академического театра драмы имени Ф.Волкова (Ярославль). Об этом сообщили в кыргызском театре.

Как уточняется, приезд зарубежных артистов стал возможным благодаря Всероссийской театральной программе «Большие гастроли РФ».

Все доходы от спектаклей пойдут на развитие нашего театра.

