В Бишкек с гастролями приедет старейший театр России из Ярославля

В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова с 12 по 15 сентября пройдут гастроли одного из лучших театров России — Российского государственного академического театра драмы имени Ф.Волкова (Ярославль). Об этом сообщили в кыргызском театре.
Как уточняется, приезд зарубежных артистов стал возможным благодаря Всероссийской театральной программе «Большие гастроли РФ».
Все доходы от спектаклей пойдут на развитие нашего театра.
Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова — старейший театр России, который в 2020 году отметит