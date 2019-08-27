20:13
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Бишкек с гастролями приедет старейший театр России из Ярославля

В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова с 12 по 15 сентября пройдут гастроли одного из лучших театров России — Российского государственного академического театра драмы имени Ф.Волкова (Ярославль). Об этом сообщили в кыргызском театре.

Как уточняется, приезд зарубежных артистов стал возможным благодаря Всероссийской театральной программе «Большие гастроли РФ».

Все доходы от спектаклей пойдут на развитие нашего театра.

Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова — старейший театр России, который в 2020 году отметит 270-летие
Ссылка:
просмотров: 134
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша Бишкека на неделю: кинопремьеры, семинары, мастер-классы
Афиша Бишкека на неделю: кинопремьеры, выставки, экофестиваль
Афиша Бишкека на неделю: выставки, мастер-классы, кинопремьеры
Афиша Бишкека на неделю: кинопремьеры, выставки, мастер-классы
Афиша Бишкека на неделю: фестиваль, выставки, мастер-классы
Афиша Бишкека на неделю: кинопремьеры, мастер-классы, выставки
Кыргызский драматический театр нуждается в ремонте
Арендаторы Русдрамы должны государству более 18 миллионов сомов
Кафе в здании Русской драмы обесточили. Изучают законность размещения
Афиша на выходные: 30-31 декабря
Популярные новости
Водителя Курсана Асанова задержали в&nbsp;Бишкеке Водителя Курсана Асанова задержали в Бишкеке
Дело Атамбаева. Супруга бывшего президента встретилась с&nbsp;мужем Дело Атамбаева. Супруга бывшего президента встретилась с мужем
Дело Атамбаева. Супруга бывшего президента просит свидания с&nbsp;мужем Дело Атамбаева. Супруга бывшего президента просит свидания с мужем
В&nbsp;ГУОБДД рассказали подробности аварии, в&nbsp;которой погиб сын Садыра Жапарова В ГУОБДД рассказали подробности аварии, в которой погиб сын Садыра Жапарова
Бизнес
Чемпионат мира по&nbsp;грэпплингу: сборная Кыргызстана обещает вернуться с&nbsp;победой! Чемпионат мира по грэпплингу: сборная Кыргызстана обещает вернуться с победой!
1&nbsp;сентября I-Mall открывает свои двери! 1 сентября I-Mall открывает свои двери!
Не&nbsp;хватает до&nbsp;зарплаты? Кредит без справок и&nbsp;поручителей в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Не хватает до зарплаты? Кредит без справок и поручителей в приложении «Мой О!»
Сеть АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; удваивает драйв клиентов Сеть АЗС «Газпромнефть» удваивает драйв клиентов