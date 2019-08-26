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Общество

Полк спецназначения «Шумкар» ищет новобранцев — требования

Полк специального назначение «Шумкар» Министерства внутренних дел набирает сотрудников на вакантные должности младшего начальствующего состава. Об этом сообщили в ведомстве.

Уточняется, что на службу в ОВД принимаются граждане, не имеющие гражданства другого государства, судимости за уголовные преступления — независимо от того погашена она или снята.

«Приглашаются люди не моложе 19 и не старше 30 лет. У кандиадатов должны быть высшее образование и военный билет о прохождении срочной службы. Рост будущих спецназовцев — не ниже 170 сантиметров. При отборе предпочтение отдадут имеющим спортивные достижения», — сообщили в ведомстве.

Резюме принимаются по адресу: Бишкек, улица Кронштадтская,  17. Телефон для справок: 0312460885.
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