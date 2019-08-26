27 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
3Иссык-Кульская область
- 7.00-18.00 — поселки Ак-Шийрак, Застава;
- 9.00-17.00 — пгт Пристань;
- 9.00-18.00 — город Балыкчи (улицы Строительная, Айылчиева, Кызыл-Суу, Иссык-Кульская, Комсомольская, Фрунзенская), села Курменты, Балбай.
4Ошская область
- 8.00-17.00 — сельская управа Уч-Добо, села Кызыл-Тейит, Беш-Коргон, Тажы-Кыштак, Бор-Баш, Жийде, Шакар-Кыштак, Дон-Тобо, Дон-Кыштак, Мин-Тамыр, город Ош (улицы Ишматова, Шаумяна, Чехова, Луначарского, Толонова, Белинского, Горького, Толстого, Лермонтова, Карабаева, Суйунбаева, Вишневая, Илийская, Тимирязева, Козубаева, Намуна, Абдыкадырова, Моминова, Ала-Тоо, Курчатова, Алтыбаева, Юбилейная, Байтемирова, Абдувалиева, Сон-Кол, Пахта-Абадская, Тюлейкен, Закирова, Полевая, Амир-Тимур, Турсунбаева, Шакирова, Увамская, Жумабаева, Культурная, Абдуллаева, Джалал-Абад, Демократ, Зеленая, Нурматова, 60 лет Киргизии, Сулайманова, 3, Курманджан Датки, 262, 264, 266, Кулатова, 28.