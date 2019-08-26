27 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — улицы Салиевой, 147, Байтика Баатыра, 25, 27, 35, 39, 41, 125, Горького, 15, Элебаева, 63, Бектенова, Скрябина, Октябрьская, Исанова, Иваницына, переулок Бийский, 6-й микрорайон, 9-13, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы 4-7-я);

10.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Тилек», «Алтын-Ордо», «Кок-Джар» (улицы Кок-Жангак, Кок-Жайык);

9.30-18.00 — улицы Московская, 69, 86, Усенбаева, 45, 47, Чокморова, 81, 83;

8.00-17.00 — отрезки улиц Кирпичной, Кантемировской, Курманджан Датки, Айтматова;

9.00-19.00 — микрорайон «Асанбай», 2-4, 8-11, 8/3;

9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Молдонияз, Алыкулова), отрезки улиц Киевской, Тыныстанова, Мурманской, Чуйкова, Тоголока Молдо, Коенкозова, бульвара Эркиндик;

9.30-17.00 — проспект Ч.Айтматова, 65. 2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Степное, Горная Маевка (улица Кыргызская), Садовое (улица Новая);

6.00-19.00 — села Аламедин (улицы Панфилова, Чугуева, Алма-Атинская, 1-371, Горького, Чернышевского, Гоголя, Набережная, Школьная, Суворова, Логвиненко, Молодежная, район ГЭС-2, ГЭС-3, тупики Кавказский, Станционный, школа АСШ-2), Октябрьское (улицы Пушкина, 22-го партсъезда, Гагарина) Таш-Добо, Маевка (улицы Молодая Гвардия, Восточная); Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Фрунзе (улица Центральная), Асылбаш (улицы Ноорузбай, Сураналы), Гавриловка (улицы Олимпийская, Северная, Пушкина, Горького, Фрунзе), Кунтуу (улица Царенко), Новопавловка (улица Комсомольская);

9.00-13.00 — села Манас (улицы Проектируемая, Дружбы), Ак-Жол (улицы Дорожная, Дачная, Абая, Фрунзе, Школьная, Госпитомник, Суйская, Победы, Токтогула, Шопокова, Абдыкайым); Московский РЭС

8.00-19.00 — село Толок (улица Киргизская);

9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Восточная, Кирова), Петровка (улицы Центральная, Льва Толстого); Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Сары-Булак, Монолдор, Петропавловка (улица Советская);

8.30-17.00 — город Кара-Балта (улица 40 лет Киргизии, 39-41, 45-47, Квартал ковровщиков, 22-25); Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Джар-Башы, Новопокровка (улицы Мичурина, Белинского, Чкалова, Ленина, Строительная, Садовая), Боз-Бармак (улицы Токтогула, Шопокова), город Кант (улицы Джакыпова, Дачная, Пушкина, Ванахуна, Чкалова, Токтогула, Ленинградская); Чуйский РЭС

8.00-17.00 — села Алчалуу, Талды-Булак, Султан, Карой, Советское, Дон-Арык. Аламединский РЭССокулукский РЭСМосковский РЭСЖайылский РЭСКантский РЭСЧуйский РЭС

3 Иссык-Кульская область

7.00-18.00 — поселки Ак-Шийрак, Застава;

9.00-17.00 — пгт Пристань;

9.00-18.00 — город Балыкчи (улицы Строительная, Айылчиева, Кызыл-Суу, Иссык-Кульская, Комсомольская, Фрунзенская), села Курменты, Балбай.