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Общество

26 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

  • 9.00-17.00 — улицы Салиевой, 147, Байтика Баатыра, 25, 27, 35, 39, 41, 125, Горького, 15, Элебаева, 63, Бектенова, Скрябина, Октябрьская, Исанова, Иваницына, переулок Бийский, 6-й микрорайон, 9-13, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы 4-7-я);
  • 10.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Тилек», «Алтын-Ордо», «Кок-Джар» (улицы Кок-Жангак, Кок-Жайык);
  • 9.30-18.00 — улицы Московская, 69, 86, Усенбаева, 45, 47, Чокморова, 81, 83;
  • 8.00-17.00 — отрезки улиц Кирпичной, Кантемировской, Курманджан Датки, Айтматова;
  • 9.00-19.00 — микрорайон «Асанбай», 2-4, 8-11, 8/3;
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Молдонияз, Алыкулова), отрезки улиц Киевской, Тыныстанова, Мурманской, Чуйкова, Тоголока Молдо, Коенкозова, бульвара Эркиндик;
  • 9.30-17.00 — проспект Ч.Айтматова, 65.

2Чуйская область


Аламединский РЭС
  • 9.00-17.00 — села Степное, Горная Маевка (улица Кыргызская), Садовое (улица Новая);
  • 6.00-19.00 — села Аламедин (улицы Панфилова, Чугуева, Алма-Атинская, 1-371, Горького, Чернышевского, Гоголя, Набережная, Школьная, Суворова, Логвиненко, Молодежная, район ГЭС-2, ГЭС-3, тупики Кавказский, Станционный, школа АСШ-2), Октябрьское (улицы Пушкина, 22-го партсъезда, Гагарина) Таш-Добо, Маевка (улицы Молодая Гвардия, Восточная);
Сокулукский РЭС
  • 9.00-17.00 — села Фрунзе (улица Центральная), Асылбаш (улицы Ноорузбай, Сураналы), Гавриловка (улицы Олимпийская, Северная, Пушкина, Горького, Фрунзе), Кунтуу (улица Царенко), Новопавловка (улица Комсомольская);
  • 9.00-13.00 — села Манас (улицы Проектируемая, Дружбы), Ак-Жол (улицы Дорожная, Дачная, Абая, Фрунзе, Школьная, Госпитомник, Суйская, Победы, Токтогула, Шопокова, Абдыкайым);
Московский РЭС
  • 8.00-19.00 — село Толок (улица Киргизская);
  • 9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Восточная, Кирова), Петровка (улицы Центральная, Льва Толстого);
Жайылский РЭС
  • 9.00-17.00 — села Сары-Булак, Монолдор, Петропавловка (улица Советская);
  • 8.30-17.00 — город Кара-Балта (улица 40 лет Киргизии, 39-41, 45-47, Квартал ковровщиков, 22-25);
Кантский РЭС
  • 8.00-18.00 — села Джар-Башы, Новопокровка (улицы Мичурина, Белинского, Чкалова, Ленина, Строительная, Садовая), Боз-Бармак (улицы Токтогула, Шопокова), город Кант (улицы Джакыпова, Дачная, Пушкина, Ванахуна, Чкалова, Токтогула, Ленинградская);
Чуйский РЭС
  • 8.00-17.00 — села Алчалуу, Талды-Булак, Султан, Карой, Советское, Дон-Арык.

3Иссык-Кульская область

  • 7.00-18.00 — поселки Ак-Шийрак, Застава;
  • 9.00-17.00 — пгт Пристань;
  • 9.00-18.00 — город Балыкчи (улицы Строительная, Айылчиева, Кызыл-Суу, Иссык-Кульская, Комсомольская, Фрунзенская), села Курменты, Балбай.

4Ошская область

  • 8.00-17.00 — сельская управа Уч-Добо, села Кызыл-Тейит, Беш-Коргон, Тажы-Кыштак, Бор-Баш, Жийде, Шакар-Кыштак, Дон-Тобо, Дон-Кыштак, Мин-Тамыр, город Ош (улицы Ишматова, Шаумяна, Чехова, Луначарского, Толонова, Белинского, Горького, Толстого, Лермонтова, Карабаева, Суйунбаева, Вишневая, Илийская, Тимирязева, Козубаева, Намуна, Абдыкадырова, Моминова, Ала-Тоо, Курчатова, Алтыбаева, Юбилейная, Байтемирова, Абдувалиева, Сон-Кол, Пахта-Абадская, Тюлейкен, Закирова, Полевая, Амир-Тимур, Турсунбаева, Шакирова, Увамская, Жумабаева, Культурная, Абдуллаева, Джалал-Абад, Демократ, Зеленая, Нурматова, 60 лет Киргизии, Сулайманова, 3, Курманджан Датки, 262, 264, 266, Кулатова, 28.
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