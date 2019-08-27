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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 27 августа солнечно. Воздух прогреется до +35 градусов. День уменьшился до 13 часов 25 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — улицы Салиевой, 147, Байтика Баатыра, 25, 27, 35, 39, 41, 125, Горького, 15, Элебаева, 63, Бектенова, Скрябина, Октябрьская, Исанова, Иваницына, переулок Бийский, 6-й микрорайон, 9-13, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы 4-7-я);
  • 10.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Тилек», «Алтын-Ордо», «Кок-Джар» (улицы Кок-Жангак, Кок-Жайык);
  • 9.30-18.00 — улицы Московская, 69, 86, Усенбаева, 45, 47, Чокморова, 81, 83;
  • 8.00-17.00 — отрезки улиц Кирпичной, Кантемировской, Курманджан Датки, Айтматова;
  • 9.00-19.00 — микрорайон «Асанбай», 2-4, 8-11, 8/3;
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Молдонияз, Алыкулова), отрезки улиц Киевской, Тыныстанова, Мурманской, Чуйкова, Тоголока Молдо, Коенкозова, бульвара Эркиндик;
  • 9.30-17.00 — проспект Ч.Айтматова, 65.

  • до 28 августа — в районе, ограниченном улицами Панфилова, Кожомкула, Гоголя, Кожожаш;
  • до 30 августа — на улице Ладожской.

Памятные даты

Родился пятимиллионный житель Кыргызстана

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Кубанычбек Кулматов подарил портативный компьютер Тынчтыкбеку Курамаеву, 2015 год

Он родился 27 августа 2002 года в семье Кенжебека Курамаева и Бакбюбю Жапаровой.

Мальчику имя Тынчтыкбек дал президент Аскар Акаев, чтобы народ Кыргызстана всегда жил в мире, согласии и спокойствии. Семье правительство подарило трехкомнатную квартиру в центре Бишкека.

Произошел пожар в Москве, в котором погибли 14 кыргызстанцев

из архива 24.kg
Фото из архива 24.kg. Траурный митинг, Москва, 28 августа 2016 года

Утром в одном из складских помещений административно-складского здания типографии ООО «Печатный экспресс», расположенных по Алтуфьевскому шоссе в Москве, произошло возгорание, распространившееся по всей площади четырехэтажного здания. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела 16 человек, четверо были госпитализированы. Позже в больнице скончалась одна из пострадавших. 14 из погибших — кыргызстанцы.

Причиной возгарания на складе типографии стала неисправность светильника.

Бутырский суд Москвы в 2017 году приговорил генерального директора московской типографии Сергея Москвина к 2,5 года колонии-поселения. Главный инженер типографии Антон Яцков получил 3,5 года колонии-поселения.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Асанбек Турумбеков

Родился 27 августа 1936 года в селе имени Куренкеева Кеминского района.

С 1960 года работал художественным редактором сатирического журнала «Чалкан».

С 1970 года — член Союза художников СССР.


Как график работал в плакате и сатирическом журнальном рисунке, как живописец — над пейзажными и жанровыми композициями. Художник проявил себя и как способный иллюстратор детской книги, отличающийся добрым юмором и жизнерадостностью.

Умер в 1987 году.

У кого намечается той

Гулшат Асылбаева

Родилась 27 августа 1960 года в селе Георгиевка Джамбульской области Казахстана. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Онугуу-Прогресс», председатель казахской диаспоры в КР.
Фото из интернета. Гулшат Асылбаева

Асылбек Жээнбеков

Родился 27 августа 1963 года в селе Биймырза Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша КР от СДПК.

Фото из интернета. Асылбек Жээнбеков

Куда сходить

Культура

  • на площади Ала-Тоо развернута фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»;
  • Central Asia Design Hub приглашает на семинар «Об искусственном интеллекте»;
  • в ДК имени Ленина состоится мастер-класс по сальсе и бачате;
  • в отеле «Достук» — урок «Программирование с нуля».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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