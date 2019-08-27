В Бишкеке 27 августа солнечно. Воздух прогреется до +35 градусов. День уменьшился до 13 часов 25 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — улицы Салиевой, 147, Байтика Баатыра, 25, 27, 35, 39, 41, 125, Горького, 15, Элебаева, 63, Бектенова, Скрябина, Октябрьская, Исанова, Иваницына, переулок Бийский, 6-й микрорайон, 9-13, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы 4-7-я);
- 10.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Тилек», «Алтын-Ордо», «Кок-Джар» (улицы Кок-Жангак, Кок-Жайык);
- 9.30-18.00 — улицы Московская, 69, 86, Усенбаева, 45, 47, Чокморова, 81, 83;
- 8.00-17.00 — отрезки улиц Кирпичной, Кантемировской, Курманджан Датки, Айтматова;
- 9.00-19.00 — микрорайон «Асанбай», 2-4, 8-11, 8/3;
- 9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Молдонияз, Алыкулова), отрезки улиц Киевской, Тыныстанова, Мурманской, Чуйкова, Тоголока Молдо, Коенкозова, бульвара Эркиндик;
- 9.30-17.00 — проспект Ч.Айтматова, 65.
- до 28 августа — в районе, ограниченном улицами Панфилова, Кожомкула, Гоголя, Кожожаш;
- до 30 августа — на улице Ладожской.
Памятные даты
Родился пятимиллионный житель Кыргызстана
Он родился 27 августа 2002 года в семье Кенжебека Курамаева и Бакбюбю Жапаровой.
Мальчику имя Тынчтыкбек дал президент Аскар Акаев, чтобы народ Кыргызстана всегда жил в мире, согласии и спокойствии. Семье правительство подарило трехкомнатную квартиру в центре Бишкека.
Произошел пожар в Москве, в котором погибли 14 кыргызстанцев
Утром в одном из складских помещений административно-складского здания типографии ООО «Печатный экспресс», расположенных по Алтуфьевскому шоссе в Москве, произошло возгорание, распространившееся по всей площади четырехэтажного здания. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела 16 человек, четверо были госпитализированы. Позже в больнице скончалась одна из пострадавших. 14 из погибших — кыргызстанцы.
Причиной возгарания на складе типографии стала неисправность светильника.
Бутырский суд Москвы в 2017 году приговорил генерального директора московской типографии Сергея Москвина к 2,5 года колонии-поселения. Главный инженер типографии Антон Яцков получил 3,5 года колонии-поселения.
Люди, которые меняли мир
Родился живописец Асанбек Турумбеков
Родился 27 августа 1936 года в селе имени Куренкеева Кеминского района.
С 1960 года работал художественным редактором сатирического журнала «Чалкан».
С 1970 года — член Союза художников СССР.
Как график работал в плакате и сатирическом журнальном рисунке, как живописец — над пейзажными и жанровыми композициями. Художник проявил себя и как способный иллюстратор детской книги, отличающийся добрым юмором и жизнерадостностью.
Умер в 1987 году.
У кого намечается той
Гулшат Асылбаева
Асылбек Жээнбеков
Родился 27 августа 1963 года в селе Биймырза Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша КР от СДПК.
Куда сходить
Культура
- на площади Ала-Тоо развернута фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»;
- Central Asia Design Hub приглашает на семинар «Об искусственном интеллекте»;
- в ДК имени Ленина состоится мастер-класс по сальсе и бачате;
- в отеле «Достук» — урок «Программирование с нуля».
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
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