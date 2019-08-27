В Бишкеке 27 августа солнечно. Воздух прогреется до +35 градусов. День уменьшился до 13 часов 25 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — улицы Салиевой, 147, Байтика Баатыра, 25, 27, 35, 39, 41, 125, Горького, 15, Элебаева, 63, Бектенова, Скрябина, Октябрьская, Исанова, Иваницына, переулок Бийский, 6-й микрорайон, 9-13, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы 4-7-я);

10.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Тилек», «Алтын-Ордо», «Кок-Джар» (улицы Кок-Жангак, Кок-Жайык);

9.30-18.00 — улицы Московская, 69, 86, Усенбаева, 45, 47, Чокморова, 81, 83;

8.00-17.00 — отрезки улиц Кирпичной, Кантемировской, Курманджан Датки, Айтматова;

9.00-19.00 — микрорайон «Асанбай», 2-4, 8-11, 8/3;

9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Молдонияз, Алыкулова), отрезки улиц Киевской, Тыныстанова, Мурманской, Чуйкова, Тоголока Молдо, Коенкозова, бульвара Эркиндик;

9.30-17.00 — проспект Ч.Айтматова, 65.

до 28 августа — в районе, ограниченном улицами Панфилова, Кожомкула, Гоголя, Кожожаш;

до 30 августа — на улице Ладожской.

Памятные даты

Родился пятимиллионный житель Кыргызстана

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Кубанычбек Кулматов подарил портативный компьютер Тынчтыкбеку Курамаеву, 2015 год

Он родился 27 августа 2002 года в семье Кенжебека Курамаева и Бакбюбю Жапаровой.



Мальчику имя Тынчтыкбек дал президент Аскар Акаев, чтобы народ Кыргызстана всегда жил в мире, согласии и спокойствии. Семье правительство подарило трехкомнатную квартиру в центре Бишкека.

Произошел пожар в Москве, в котором погибли 14 кыргызстанцев

Фото из архива 24.kg. Траурный митинг, Москва, 28 августа 2016 года

Утром в одном из складских помещений административно-складского здания типографии ООО «Печатный экспресс», расположенных по Алтуфьевскому шоссе в Москве, произошло возгорание, распространившееся по всей площади четырехэтажного здания. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела 16 человек, четверо были госпитализированы. Позже в больнице скончалась одна из пострадавших. 14 из погибших — кыргызстанцы.

Причиной возгарания на складе типографии стала неисправность светильника.

Бутырский суд Москвы в 2017 году приговорил генерального директора московской типографии Сергея Москвина к 2,5 года колонии-поселения. Главный инженер типографии Антон Яцков получил 3,5 года колонии-поселения.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Асанбек Турумбеков

Родился 27 августа 1936 года в селе имени Куренкеева Кеминского района.

С 1960 года работал художественным редактором сатирического журнала «Чалкан».

С 1970 года — член Союза художников СССР.

Как график работал в плакате и сатирическом журнальном рисунке, как живописец — над пейзажными и жанровыми композициями. Художник проявил себя и как способный иллюстратор детской книги, отличающийся добрым юмором и жизнерадостностью.

Умер в 1987 году.