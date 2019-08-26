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Общество

Милиция с 30 августа переходит на усиленный режим несения службы

С 30 августа по 2 сентября сотрудники органов внутренних дел Чуйской области будут нести службу в усиленном варианте. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в преддверии Дня независимости Кыргызстана в Чуйской области будут проводиться рейды «Правопорядок», направленные на обеспечение общественного порядка и безопасности граждан и дорожного движения.

Охрану общественного порядка обеспечат более 800 сотрудников.

Как сообщается, на въездах в Бишкек выставят восемь фильтрационных постов с наиболее подготовленными сотрудниками ОБДД и ГРОВД Чуйской области, которые будут нести службу круглосуточно.
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