Милиция с 30 августа переходит на усиленный режим несения службы

С 30 августа по 2 сентября сотрудники органов внутренних дел Чуйской области будут нести службу в усиленном варианте. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в преддверии Дня независимости Кыргызстана в Чуйской области будут проводиться рейды «Правопорядок», направленные на обеспечение общественного порядка и безопасности граждан и дорожного движения.

Охрану общественного порядка обеспечат более 800 сотрудников.

Как сообщается, на въездах в Бишкек выставят восемь фильтрационных постов с наиболее подготовленными сотрудниками ОБДД и ГРОВД Чуйской области, которые будут нести службу круглосуточно.