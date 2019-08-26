В Кыргызстане определили частные детсады по программе государственного соцзаказа

Министерство образования и науки Кыргызстана из 12 заявок от частных детских садов выбрало 9. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, общее количество мест, которое предоставят в детских садах, — 300.

Техническая комиссия с выездом на места одобрила детские сады:

«Капелька счастья», проспект Дэн Сяопина, 551;

«Бекхан», улица Токмакская, 65;

«Карлсон», улица Восточная, 64;

«Балдар ааламы», улица Л.Толстого, 97а;

учреждение «SOS учебно-воспитательный комплекс Германа Гмайнера», улица А.Токтоналиева, 137а;

ОсОО «Центр дошкольного образования и воспитания « Кенгуренок», улица Бакаева, 141;

Кенгуренок», улица Бакаева, 141; ОсОО «Детский сад-ясли «Нур Бала», 7-й микрорайон, квартира 23/4а;

учреждение «Детский сад «В гостях у Пеппи Длинныйчулок», улица Осипенко, 38;

ОсОО «Слоненок», улица Армейская, 10, квартира 3.

Как отмечается, для изучения ценовой политики дополнительно проведен мониторинг частных детских садов Оша и Бишкека. Собрана информация о 73 частных детских садах, которые получили лицензии с 2014 по 2019 год.

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Принято решение отобрать частные детские сады, где стоимость услуг варьируется от 6 до 8 тысяч сомов.

Исходя из списка, каждый родитель может выбрать наиболее подходящий для себя и ребенка детский садик.

Сейчас идет прием заявок от граждан на получение социального талона.

Внедренную в режиме пилотной апробации в Бишкеке программу государственного социального заказа в сфере дошкольного образования в дальнейшем планируют запустить и в других городах.