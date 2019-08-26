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Общество

В Кыргызстане 20 процентов от всей контрабанды составляют сигареты

В Кыргызстане 20 процентов от всей контрабанды составляют сигареты. Об этом журналистам сообщил представитель Государственной таможенной службы КР Алмазбек Мамытбеков.

По его словам, задержаны восемь фур с нелегальными сигаретами. Каждая оценивается примерно в 35 миллионов сомов.

Чиновник признал, что есть определенные трудности на границе с Таджикистаном.

В местах, где спорные участки, контроль и учет не ведутся, контрабандисты используют эти каналы для транзита товара.

«Большинство задержанных партий с акцизами Таджикистана. Реализуют потом такие сигареты в магазинах беспошлинной торговли и на Ошском базаре», — рассказал Алмазбек Мамытбеков и добавил, что незаконные перемещения грузов были бы невозможны без помощи таможенников.

«Когда выявляем такие факты, то нечистоплотных увольняем, в отношении них ГСБЭП возбуждает уголовные дела», — отметил Алмазбек Мамытбеков.

Представитель ГСБЭП Искандер Алиев сказал, что выявлено более 40 фактов содействия контрабанде в отношении таможенников.  
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