Растет число страдающих заболеваниями легких от электронных сигарет в США

В результате употребления электронных сигарет в США почти у двухсот человек возникли серьезные проблемы с легкими. Об этом сообщает портал DW.com.

По его данным, Министерство здравоохранения штата Иллинойс сообщило о смерти человека, который курил электронные сигареты и был госпитализирован с тяжелым неизвестным заболеванием легочных путей.

В сообщении отмечается, что министерство вместе с другими ведомствами в сфере здравоохранения выясняет причины смерти пациента. Данных о возрасте, поле и другой информации об умершем не приводится.

Американский центр по контролю над заболеваниями и профилактике (CDC) сообщил, что с конца июня 2019 число пациентов с аналогичными тяжелыми заболеваниями увеличилось до 193 человек.

Эти заболевания выявлены уже в 22 штатах. Всех пациентов объединяет то, что они курили электронные сигареты, однако специалистам пока не удается выявить определенный продукт, связанный со всеми заболеваниями.

В продаже находятся различные виды электронных сигарет и тысячи специальных жидкостей, которые используются для создания аэрозоли, предназначенной для вдыхания.

Отметим, электронные сигареты популярны и в Кыргызстане. В июне изделия с нагреваемым табаком и никотиносодержащая жидкость отнесены к подакцизной группе товаров в КР.