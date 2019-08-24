Многоквартирный дом в Нарыне для бюджетников сдали в эксплуатацию. Об этом сообщает ОАО «Государственная ипотечная компания».

Квартиры предназначены для представителей бюджетной сферы и будут реализованы согласно механизму «аренда с последующим выкупом» (однокомнатные и двухкомнатные квартиры).

Участниками программы могут стать граждане в возрасте от 21 года на момент получения ипотечного кредита и до 65 лет на момент погашения его последней суммы.

Они должны иметь общий трудовой стаж не менее трех лет или стаж работы на текущем месте не менее одного года.

У участника программы, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей не должно быть собственного жилья. Он должен подтвердить платежеспособность.