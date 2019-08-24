Пограничники Кыргызстана задержали кыргызстанку с чужим паспортом

Пограничники контрольно-пропускного пункта «Ак-Тилек автодорожный» задержали гражданку Кыргызстана за попытку незаконного пересечения государственной границы. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС.

Во время прохождения пограничного контроля 38-летняя гражданка Кыргызстана М.З. предъявила пограничному наряду заграничный паспорт на имя А.А.к.,1993 года рождения. При проверке выявлена частичная подделка документа — заменена фотография.

Гражданка Кыргызстана была задержана.

После составления соответствующих документов задержанная передана сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.