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Общество

Пограничники Кыргызстана задержали кыргызстанку с чужим паспортом

Пограничники контрольно-пропускного пункта «Ак-Тилек автодорожный» задержали гражданку Кыргызстана за попытку незаконного пересечения государственной границы. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС.

Во время прохождения пограничного контроля 38-летняя гражданка Кыргызстана М.З. предъявила пограничному наряду заграничный паспорт на имя А.А.к.,1993 года рождения. При проверке выявлена частичная подделка документа — заменена фотография.

Гражданка Кыргызстана была задержана.

После составления соответствующих документов задержанная передана сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.
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