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Общество

Мэрия Бишкека взыскала с должника более полутора миллионов сомов

Мэрия Бишкека взыскала с должника более полутора миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По решению Межрайонного суда с недобросовестного арендатора взыскали 1 миллион 671 тысячу 44 сома.

В 2011 году ОсОО «ТБН Глобал Пром» получило в аренду на 49 лет земельный участок под торговые ряды площадью 1 тысяча 80 квадратных метров на улице Тыналиева. Между компанией «ТБН Глобал Пром» и управлением земельных ресурсов заключен договор аренды. Однако его условия постоянно нарушались, арендатор задолжал 1 миллион 336 тысяч 835 сомов. Пеня по просрочке, которая начисляется в размере 25 процентов от указанной суммы долга, достигла 334 тысяч 208 сомов.

УЗР обратилось с иском в суд. С недобросовестного арендатора взыскали задолженность, а договор аренды земельного участка расторгли.
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