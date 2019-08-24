Житель села Манас передал свой магазин для открытия местной библиотеки

Житель села Манас Таласской области Торобек Солтонкулов передал свой магазин для открытия местной библиотеки. Об этом сообщает Министерство культуры, информации и туризма.

В рамках проекта «Бир адамдан бир китеп» в селе Манас Кара-Бууринского района открылась общественная библиотека. Около тысячи новых книг передали местные жители.

Сельчанин передал активистам свой магазин для открытия местной библиотеки.

«После распада Советского Союза большинство кыргызстанцев перестали ходить в культурно-просветительские учреждения, зато открылось много магазинов, лавок и других торговых точек. Сегодня, я полагаю, впервые в истории Кыргызстана частный торговый магазин передается для интеллектуальной и духовной нужды общественности — для общественной библиотеки. Это символизирует то, что мы созрели для понимания приоритетного значения духовно-интеллектуального развития», — сказал заместитель министра культуры, информации и туризма Нуржигит Кадырбеков.

В рамках гражданской инициативы «Бир адамдан бир китеп» обновлены книжные фонды 53 библиотек Кыргызстана на частные средства.