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Общество

Житель села Манас передал свой магазин для открытия местной библиотеки

Житель села Манас Таласской области Торобек Солтонкулов передал свой магазин для открытия местной библиотеки. Об этом сообщает Министерство культуры, информации и туризма.

В рамках проекта «Бир адамдан бир китеп» в селе Манас Кара-Бууринского района открылась общественная библиотека. Около тысячи новых книг передали местные жители.

Сельчанин передал активистам свой магазин для открытия местной библиотеки.

«После распада Советского Союза большинство кыргызстанцев перестали ходить в культурно-просветительские учреждения, зато открылось много магазинов, лавок и других торговых точек. Сегодня, я полагаю, впервые в истории Кыргызстана частный торговый магазин передается для интеллектуальной и духовной нужды общественности — для общественной библиотеки. Это символизирует то, что мы созрели для понимания приоритетного значения духовно-интеллектуального развития», — сказал заместитель министра культуры, информации и туризма Нуржигит Кадырбеков.

В рамках гражданской инициативы «Бир адамдан бир китеп» обновлены книжные фонды 53 библиотек Кыргызстана на частные средства.
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