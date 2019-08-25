26 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

8.00-18.00 — жилмассив «Касым», микрорайон «Достук», «110-й квартал»;

9.00-17.00 — проспект Ч.Айтматова, 69;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Эр-Тайлак, Кара-Кужур, Сарыбулун, Чортекова, Ахунбаева, Бадахшан);

9.00-19.00 — «Городок строителей», 1-16;

9.30-17.00 — улица Салиевой, 145, отрезки улиц Т.Айтматова, Кирпичной;

9.30-18.00 — отрезки улиц Токтогула, Московской, Сагынбая Манасчи, Раззакова;

13.00-17.00 — отрезки улиц Усенбаева, Куренкеева, Ибраимова, Огонбаева.

2 Чуйская область

9.00-17.00 — села Арашан (улица Молдобек у.Асан), Ленинское (улица Алма-Атинская), Карла Маркса (улица Гагарина, Пушкина, Фабричная, 22-го Партсъезда), Маевка (улицы Молодой Гвардии, Восточная, Больничная, Школьная), Восток (улицы Ленина, Карла Маркса), Таш-Добо (частное предприятие), Лебединовка (улицы Сельская, Мичурина, Луганская, Кирова, проспект Ленина), «Городок энергетиков», 2;

Аламединский РЭС

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Асылбаш (улица Ноорузбая), Гавриловка (улицы Северная, Олимпийская), Орок (улицы Шарбашатская, 2-я Кавказская), Сокулук (улицы Достук, Кайназаровой, Почтовая, Первомайская, Восточная, Фрунзе, Мира, Ленина, Калинина, Гагарина, Октябрьская, Иссык-Кульская, Пионерская), Маловодное (улицы Украинская, Ленина, Пролетарская, Тоголока Молдо, Жангазиева, Кирова, Новая, Красноармейская, переулок Южный), Кара-Сакал, Джаны-Джер (улицы Молодой Гвардии, Новая, Мичурина, Жукова, Жданова, Правды, Спортивная, Лесная, Больничная, Дзержинского, Северная, 1-й микрорайон);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Спартак (улица Попова), Ак-Суу (улица Проездная), Садовое (улицы Степная, Советская, район УПП), Мураке, Чон-Арык, Кепер-Арык, Беловодское (улицы Крупской, Железнодорожная), ущелье Ак-Суу;

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Сары-Булак, Монолдор, Бекитай, Боксо-Жол, Кайырма;

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Строительная, Садовая, Атая), Чон-Далы (средняя школа, магазин), Тогуз-Булак.

3 Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — села Отрадное, Шапак, Орлиное (частично), Тосор;

9.00-18.00 — села Курменты, Балбай;

9.30-18.00 — город Балыкчи (улицы Строительная, Айылчиева, Кызыл-Суу).