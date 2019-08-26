В Бишкеке 26 августа солнечно. Воздух прогреется до +34 градусов. День уменьшился до 13 часов 28 минут.

Отключение газа, света, воды

8.00-18.00 — жилмассив «Касым», микрорайон «Достук», «110-й квартал»;

9.00-17.00 — проспект Ч.Айтматова, 69;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Эр-Тайлак, Кара-Кужур, Сарыбулун, Чортекова, Ахунбаева, Бадахшан);

9.00-19.00 — «Городок строителей», 1-16;

9.30-17.00 — улица Салиевой, 145, отрезки улиц Т.Айтматова, Кирпичной;

9.30-18.00 — отрезки улиц Токтогула, Московской, Сагынбая Манасчи, Раззакова;

13.00-17.00 — отрезки улиц Усенбаева, Куренкеева, Ибраимова, Огонбаева.

до 28 августа — в районе, ограниченном улицами Панфилова, Кожомкула, Гоголя, Кожожаш;

до 30 августа — на улице Ладожской.

Люди, которые меняли мир

Умерла биохимик Бюбюля Ахунбаева

Фото из книги Кульбюбю Бектургановой «Дочери земли кыргызской». Бюбюля Ахунбаева

Родилась 12 декабря 1929 года в селе Тору-Айгыр Иссык-Кульской области.

Жила и воспитывалась у дяди — Исы Ахунбаева.

Бюбюля Ахунбаева — одна из первых представительниц кыргызской интеллигенции, формировавшей науку и образование в республике.

Первая женщина-кыргызка — биохимик, кандидат биологических наук.

Она провела научные исследования по биохимии ржавчинных заболеваний злаковых культур и углеводному обмену у разноустойчивых к ржавчине пшениц. Ее исследования представляли значительный интерес для науки и практики. После перехода в Институт органической химии она развернула исследования по углеводному обмену озимых и яровых пшениц.

Плодотворные научные исследования Бюбюля Осмоновна совмещала с активной педагогической и общественной деятельностью. Она избиралась депутатом Фрунзенского горсовета, членом Ленинского райкома партии, членом парткома Академии наук, секретарем партийной организации Института

органической химии.

Умерла 26 августа 1966 года.

Умерла профессор Какиш Рыскулова

Фото пресс-службы КГМА. Какиш Рыскулова

Родилась 15 октября (по другим данным, в августе) 1918 года в селе Четинди Чуйской области.

Первая в Центральной Азии и Казахстане женщина-хирург, академик, отличник народного образования, заслуженный врач и заслуженный деятель науки КР, доктор медицинских наук, профессор.

Трижды избиралась депутатом Верховного Совета КиргССР, депутатом городского совета.

Какиш Рыскулова опубликовала более 250 научных работ, 13 монографий, 11 изобретений, внедрила 47 рационализаторских предложений, подготовила 4 учебника.

Умерла 26 августа 2018 года.