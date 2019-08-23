ГУВД Бишкека: Следствие в отношении Венеры Кызылаковой

ГУВД Бишкека прокомментировало ситуацию с сестрами Венерой и Айнурой Кызылаковыми. По данным ведомства, 20 апреля 2016 года в прокуратуру Ленинского района Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин Бакыт Курулуев. Он просил принять меры в отношении супруги Венеры и ее сестры Айнуры.

Мужчина заявил, что его жена в мае 2013 года без его ведома переоформила на свою сестру Айнуру недвижимое имущество, расположенное в здании по проспекту Манаса.

Читайте по теме Я убью себя. Бишкекчанка требует справедливого расследования и снятия обвинений

По факту сотрудники СО УВД Ленинского района Бишкека возбудили уголовное дело. После нескольких лет судебных тяжб дело вернулось на доследование в следственную службу УВД Ленинского района. 15 июля 2019 года гражданка Венера Кызылакова была уведомлена о подозрении в совершении преступлений по ряду статей УК КР.

Досудебное производство в отношении гражданки Кызылаковой ведется строго в соответствии с законодательством, указанные ею доводы не соответствуют действительности. ГУВД Бишкека

В милиции подчеркивают, что подозреваемая периодически и без уважительных причин избегала и не являлась на допросы. В ГУВД отмечают, что своими публичными заявлениями Кызылакова пытается уйти от ответственности.

Досудебное производство окончено и идет процесс ознакомления подозреваемой и ее адвоката с материалами дела, которое состоит из восьми томов, после чего дело будет передано в суд.