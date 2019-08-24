Я влюбился! Американский путешественник снял видеоролик об Иссык-Куле

Американский путешественник Питер Сантенелло снял 15-минутный видеоролик о своем путешествии на Иссык-Куль. Он побывал на северном и южном побережье, посетил дикий пляж.

Питер Сантенелло снимал и тут же комментировал происходящее. От изображений природы и озера с возгласами «прекрасно, восхитительно!» перешел к описанию местных жителей. Питер охарактеризовал их как очень дружелюбных и гостеприимных.

Американский путешественник указал, что Кыргызстан —бывшая республика Советского Союза, а город Балыкчи сохранил советскую архитектуру, массивные здания и барельефы.

Особое впечатление на Питера произвел бюст Юрия Гагарина на фоне пасущихся лошадей. И каньон Сказка. Он отметил, что на южном побережье вода очень чистая, прозрачная, также очень бодрящая, непонятно, где заканчивается берег и начинается озеро. Своим соотечественникам он порекомендовал в обязательном порядке посетить горную жемчужину Иссык-Куль. А Кыргызстан назвал безопасной для туристов страной.