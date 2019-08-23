Юрист Алексей Елисеев прокомментировал на своей странице в Facebook ситуацию с задержанием адвоката Икрамидина Айткулова.

По его словам, все чаще юристы в Кыргызстане подвергаются преследованию по мотивам их профессиональной адвокатской деятельности. «В условиях авторитарного режима, где судебные и правоохранительные институции оказались трансформированными в административный придаток очередного вождя, функции адвокатуры уже давно стали декоративными. Теперь же адвокатов Кыргызстана планомерно приучают к послушанию. То есть попросту устраняют и запугивают тех, кто продолжает следовать профессиональной этике и действительно защищает своих клиентов, а не подталкивает их к самооговору и полюбившейся этой карательной системе так называемой «сделке со следствием», процессуальные последствия которой будут для них еще более плачевными», — написал Алексей Елисеев.

Теперь же адвокатов Кыргызстана планомерно приучают к послушанию. Алексей Елисеев

Он отметим, что все гарантии адвокатской деятельности и неприкосновенности остались только на бумаге. Алексей Елисеев призвал юристов проявить корпоративную солидарность и человеческую порядочность. «Со своей стороны я готов при наличии соответствующего материала инициировать обжалование дискриминационных действий властей Кыргызстана в отношении коллеги Специальному докладчику Совета по правам человека ООН по вопросам независимости судей и адвокатов в рамках гарантий Гаванских базовых принципов», — подчеркнул Алексей Елисеев.

Каждый из нас должен сделать сейчас все возможное, чтобы помешать этому авторитарному режиму окончательно разрушить остатки хотя бы видимости какой-то системы правопорядка в лице немногих представителей действительно независимой и профессиональной юридической защиты. Алексей Елисеев

Отметим, Икрамидин Айткулов является адвокатом отправленного в отставку замминистра Курсана Асанова.