Неделя-24. Уголовные дела Алмазбека Атамбаева и кого еще к ним привязали

Следствие по уголовным делам — а их уже более десятка — в отношении бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева расширяется. Главному оппоненту действующей власти продолжают вменять статьи. Среди прочего добавилось и незаконное обогащение. Связано оно с освобождением вора в законе Азиза Батукаева.

Правда, есть подозрение, что этим следствие не ограничится. Тем более суд продлил бывшему президенту содержание в СИЗО ГКНБ до 26 октября. Интересно, что выездное заседание суда было закрытым и проходило в здании ГКНБ. Ни родственников Алмазбека Атамбаева, ни журналистов на заседание не пустили.

Фото Жогорку Кенеша. Экс-генеральный прокурор Индира Джолдубаева

Тем временем ширится и число фигурантов уголовных дел, возбужденных против Алмазбека Атамбаева. Так, под домашним арестом оказалась бывший генеральный прокурор Индира Джолдубаева. Она проходит обвиняемой по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева со статьями 43 (соучастие) и 319 (коррупция) УК КР.

Пока под домашним арестом и ярая сторонница бывшего президента, депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина. Ее обвинили в захвате заложников при задержании Алмазбека Атамбаева 7-8 августа в селе Кош-Тай. Ранее она проходила по делу свидетелем. «Якобы я раздавала деньги и специально готовила людей, чтобы они избили сотрудников ГКНБ», — пояснила она.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Имущество и обвинения бывшего президента

Фото ГКНБ. Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев

Со дня задержания Алмазбека Атамбаева минуло две недели. За это время бывший президент и его адвокаты получили 14 уведомлений о возбуждении уголовных дел. Юристы настаивают: само задержание бывшего президента страны и предъявление ему обвинений в совершении целого ряда преступлений, в том числе тяжких, совершенно незаконны. По каким же уголовным делам проходит бывший глава государства — в материале «Чтобы вы не запутались. В каких преступлениях обвиняют Алмазбека Атамбаева».

Генпрокуратура распространила информацию об арестованном имуществе бывшего президента страны. Внушительный список сразу стал предметом обсуждения в обществе. В перечне — банковские счета, квартиры, дома, офисы, нежилые помещения, машины не только Алмазбека Атамбаева и членов его семьи. Однако быстро выяснилось, что часть арестованного имущества имеет косвенное отношение к Алмазбеку Атамбаеву, а часть объектов и вовсе не принадлежит ни ему, ни его близким. Подробнее в материале «Дело Атамбаева. Арест 120 объектов имущества: чье оно на самом деле».

Объекты ВИК: миллионы, выброшенные на ветер

Фото 24.kg. Поваленные балбалы в Кырчыне

На проведение и организацию III Всемирных игр кочевников потратили 466 миллионов сомов. Из бюджета направили 303,6 миллиона сомов. Еще 163 миллиона сомов выделили отечественные компании и международные организации в качестве спонсорской помощи. Корреспондент 24.kg побывала на главных объектах ВИК и узнала, во что превратились миллионные вложения через год.

В чьи руки попало государственное имущество

В Кыргызстане сменилось руководство Фонда по управлению государственным имуществом. Рената Тулебердиева, возглавлявшего ФУГИ с 2017 года, назначили председателем правления нового АО «Национальная управляющая компания». На его место назначили Жылдызбека Исакулова. О нем в материале «Что известно о главе ФУГИ Жылдызбеке Исакулове и чем владеют его родственники».

Жители и арендаторы: сражение за дом

Фото 24.kg. Реконструкция бомбоубежища

Жители многоэтажного дома № 37, расположенного в Бишкеке по улице Московской, всерьез опасаются за свою безопасность. Неудобства, по их словам, начались в 2016 году, когда бывшее бомбоубежище под домом отдали в аренду под спортивный комплекс. «Строители разрушили несущие стены убежища. В результате «реконструкции» нарушена не только сейсмостойкость здания, но и его статическая устойчивость», — говорится в заявлении жильцов на имя президента Кыргызстана. В ситуации разбиралась Анастасия Бенгард — «Битва за бомбоубежище в Бишкеке. На чьей стороне правда».

Как накопить на квартиру. Советы специалистов

Решили приобрести собственное жилье, но денег не так много? Специалисты финансовой компании «Сенти» рассказали 24.kg, как выгоднее купить квартиру: через ипотеку или методом накопления и приумножения. Подробнее в материале «Покупка квартиры. Какой вариант лучше: ипотека, экономия или инвестиции?».

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Фото из архива Руслана Сагдеева. Рио-де-Жанейро, 2018 год

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