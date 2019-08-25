Афиша Бишкека на неделю: кинопремьеры, семинары, мастер-классы

30 июля — 30 августа. Фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»

Представлены снимки, демонстрирующие жизнь жертв торговли людьми.

Площадь Ала-Тоо.

27 августа. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать об истории искусства и человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии ребята создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 15.30.

27 августа. Мастер-класс по гончарному делу

Создайте под руководством художника-керамиста Канатбека Бейшебаева собственное изделие за гончарным кругом.

Этнокомплекс «Супара», 19.00.

27 августа. Семинар «Об искусственном интеллекте»

Искусственный интеллект — технология, которая лежит в основе сервисов Google, Amazon и Microsoft. Спрос на нее продолжает расти. Что нужно для того, чтобы создать ИИ самому? На этот и другие вопросы ответит сооснователь Школы данных Азамат Омуралиев.

Central Asia Design Hub, 18.30.

27 августа. Мастер-класс по сальсе и бачате

Мастер-класс для уже умеющих танцевать проведет Джалил Омурбеков. Обязательно иметь с собой удобную сменную обувь. Регистрация по телефону 0700544400.



ДК имени Ленина, 19.00.

27 августа. Урок «Программирование с нуля»

Только полезные знания и практика. Вы узнаете, что такое программирование и почему его не нужно бояться, какие существуют языки программирования и с чего лучше начать. С собой нужно иметь ноутбук. Регистрация по ссылке.

Отель «Достук», 18.30.

29 августа. Лекция «Достойный сын своего народа»

Мужчина — это достояние семьи, сила и опора родных, это защитник родины, сила и могущество государства. Как кыргызы воспитывали мужчин и можно ли применить те навыки в современной жизни, узнаете на очередной лекции кыргызоведения.

Отель «Достук», 18.30.

29 августа. Кинопремьеры

«Игра Ганнибала» (триллер). Детектив Маршалл арестовывает обвиняемого в похищениях и убийствах девушек Саймона. Преступник страдает диссоциативным расстройством: в нем уживается несколько личностей, и одна из них — личность Ганнибала Лектера. Но даже после ареста преступления продолжаются, а все улики указывают на находящегося в тюрьме Саймона. Создается ощущение, что выдуманные им личности реально существуют и ведут с детективами и жертвами собственную игру.

«Битва» (драма). Мечты стрит дансера Антона о покорении танцевального олимпа рушатся, когда случайная травма погружает его в мир тишины. С утратой способности слышать Антон теряет и смысл жизни. Но именно в этот тяжелый момент он встречает настоящую любовь и обретает свое призвание. Страсть к танцу стереть невозможно, а глухота не приговор.

«Команда мечты» (комедия). История спортивного комментатора Степана Вершинина, которого из-за вспыльчивого характера увольняют с телеканала. В поисках новой работы он попадает на юношеские соревнования по конному спорту, где встречает юных жокеев, современных Ромео и Джульетту — Артура и Катю, которым предстоит выбор — победа или любовь.

«Маленькое красное платье» (ужасы). Маленькое красное платье стоит в витрине. Оно невероятно красиво и идеально подходит каждой, кто его примеряет. Оно делает тебя желанной, но у платья есть цена. И не каждый сможет ее заплатить.

«Я иду искать» (ужасы). Юная невеста — теперь часть семьи своего новоиспеченного мужа, богатого, но эксцентричного рода, чтящего вековые традиции. Но кто бы мог подумать, что знакомство с родителями супруга превратится в смертельную игру, в которой все борются не на жизнь, а на смерть.