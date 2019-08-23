12:07
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

ГУВД Бишкека: Сын Икрамидина Айткулова тоже подозревается в мошенничестве

ГУВД Бишкека сообщает, что в отношении сына арестованного адвоката Икрамидина Айткулова начато досудебное производство по статье «Мошенничество».

По данным ведомства, 24 января в Генеральную прокуратуру обратился гражданин Б.Т. Он заявил, что Азамат Айткулов в апреле 2014 года взял $25 тысяч для лечения своего отца, составив договор займа. Спустя три месяца он взял в долг $6 тысяч на развитие бизнеса.

По информации ГУВД, в конце 2014 года Икрамидин Айткулов пообещал, что долговые обязательства сына берет на себя, в 2015-м между ним и заявителем был подписан и нотариально заверен договор займа на $31 тысячу. Заявитель сообщает, что долг все еще не возвращен.

«Собранный материал был зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство. В ходе расследования установлено, что в 2015 году Айткулов-младший приговором Первомайского районного суда уже был осужден за аналогичный факт мошенничества. Расследование по заявлению гражданина Б.Т. продолжается в рамках досудебного производства», — сообщили в ГУВД.

В ГУВД не уточнили, предъявлено ли сыну Айткулова уведомление о подозрении, был ли он приглашен на допрос, задержан или находится на свободе.

Ранее ГУВД сообщало, что Икрамидин Айткулов водворен в ИВС. Он также подозревается в мошенничестве. Отметим, Айткулов является адвокатом отправленного в отставку замминистра Курсана Асанова.
Ссылка:
просмотров: 633
Версия для печати
Материалы по теме
Икрамидина Айткулова водворили в ИВС. ГУВД о подробностях уголовного дела
Дело Атамбаева. Курсан Асанов добровольно сдал прокуратуре мобильные телефоны
В квартире бывшего заместителя главы МВД Курсана Асанова провели обыск
Дело Курсана Асанова. В доме у Кундуз Жолдубаевой проводится обыск
Скрыл улики. В Генпрокуратуре рассказали, в чем подозревают Курсана Асанова
Предательство интересов. Курсана Асанова вызвали на допрос в Военную прокуратуру
Информацию не передавал. В СДПК прокомментировали ситуацию с Курсаном Асановым
Дело Атамбаева. Прокуратура расследует предательство милиции Курсаном Асановым
Оставил вверенный участок и занялся личным пиаром. МВД о Курсане Асанове
Курсан Асанов ээлеген кызматынан бошотулду
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет В Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет
Машину Омурбека Бабанова забрали на&nbsp;штрафстоянку Машину Омурбека Бабанова забрали на штрафстоянку
Дело Атамбаева. Курсан Асанов добровольно сдал прокуратуре мобильные телефоны Дело Атамбаева. Курсан Асанов добровольно сдал прокуратуре мобильные телефоны
Депутата Ирину Карамушкину обвинили в&nbsp;захвате заложников Депутата Ирину Карамушкину обвинили в захвате заложников
Бизнес
&laquo;Персональный консьерж&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: бесплатный помощник 24/7 по&nbsp;всему миру «Персональный консьерж» от «Бакай Банка»: бесплатный помощник 24/7 по всему миру
В&nbsp;Кыргызстан прилетели четверо детей, получивших бесплатное лечение в&nbsp;Германии В Кыргызстан прилетели четверо детей, получивших бесплатное лечение в Германии
Новый магазин O!Store в&nbsp;Токмаке дарит скидку 20&nbsp;процентов на&nbsp;все аксессуары Новый магазин O!Store в Токмаке дарит скидку 20 процентов на все аксессуары
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; задержан рейс авиакомпании Avia Traffic В международном аэропорту «Манас» задержан рейс авиакомпании Avia Traffic