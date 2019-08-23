ГУВД Бишкека: Сын Икрамидина Айткулова тоже подозревается в мошенничестве

ГУВД Бишкека сообщает, что в отношении сына арестованного адвоката Икрамидина Айткулова начато досудебное производство по статье «Мошенничество».

По данным ведомства, 24 января в Генеральную прокуратуру обратился гражданин Б.Т. Он заявил, что Азамат Айткулов в апреле 2014 года взял $25 тысяч для лечения своего отца, составив договор займа. Спустя три месяца он взял в долг $6 тысяч на развитие бизнеса.

По информации ГУВД, в конце 2014 года Икрамидин Айткулов пообещал, что долговые обязательства сына берет на себя, в 2015-м между ним и заявителем был подписан и нотариально заверен договор займа на $31 тысячу. Заявитель сообщает, что долг все еще не возвращен.

«Собранный материал был зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство. В ходе расследования установлено, что в 2015 году Айткулов-младший приговором Первомайского районного суда уже был осужден за аналогичный факт мошенничества. Расследование по заявлению гражданина Б.Т. продолжается в рамках досудебного производства», — сообщили в ГУВД.

В ГУВД не уточнили, предъявлено ли сыну Айткулова уведомление о подозрении, был ли он приглашен на допрос, задержан или находится на свободе.

Ранее ГУВД сообщало, что Икрамидин Айткулов водворен в ИВС. Он также подозревается в мошенничестве. Отметим, Айткулов является адвокатом отправленного в отставку замминистра Курсана Асанова.