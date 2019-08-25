В Бишкеке 25 августа солнечно. Воздух прогреется до +31 градуса. День уменьшился до 13 часов 31 минуты.

Отключение газа, света, воды

до 30 августа — на улице Ладожской.

Памятные даты

День работника угольной промышленности Кыргызской Республики

В последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают мужественные люди, чей нелегкий труд — залог успешного развития экономики.

Профессиональный праздник День работника угольной промышленности Кыргызстана (День шахтера) установлен в Кыргызстане 4 августа 1995 года.

Кыргызстан имеет ограниченные ресурсы нефти и газа, и уголь является основным топливом.

Угольная отрасль — составная часть промышленности Кыргызстана, включающая комплекс организационных, технических и технологических процессов, связанных с поиском, разведкой, хранением, переработкой, транспортировкой и продажей угля и продуктов его переработки. К настоящему времени известно около 70 месторождений и углепроявлений.

Запатентован процесс консервации продуктов в жестяных банках

Фото из интернета

Метод консервации пищевых продуктов, запатентованный 25 августа 1810 года, перевернул мир.

В 1800 году Наполеон Бонапарт обещал награду в 12 тысяч франков тому, кто придумает способ долгого сохранения пищи, в чем особенно нуждалась армия. Эту премию получил в январе 1810-го Никола Аппер, предложивший помещать еду в стеклянные бутыли, запечатывать их и нагревать до 100°C.

А семь месяцев спустя Питер Дюран запатентовал этот метод в Англии, честно сообщив, что узнал о нем от друга, живущего по ту сторону Ла-Манша. Вместо бутылей Дюран стал использовать запаянные жестяные банки. В них он консервировал молоко, мясо и супы, а впоследствии овощи и даже готовые блюда.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Самансур Болекбаев

Фото open.kg. Самансур Болекбаев

Родился 25 августа 1918 года в селе Кызыл-Дыйкан. Прозаик, переводчик, заслуженный работник культуры Киргизской ССР, участник Великой Отечественной войны.

В начале творческого пути выступил как переводчик детской литературы («Гаврош» В. Гюго, «Пакет» Л. Пантелеева). Благодаря переводам писателя стали достоянием кыргызского читателя «Отверженные» В.Гюго, «Дон Кихот» Сервантеса, «Похождения бравого солдата Швейка» Я.Гашека, «Репортаж с петлей на шее» Ю.Фучика, «Сказки» Дж.Родари, а также произведения советских писателей А.Гайдара, А.Рыбакова, В.Василевской, В.Осеевой и других.

Его перу принадлежит ряд оригинальных произведений в жанре сатиры. Автор нескольких сборников повестей и рассказов, интермедий, фельетонов, которые издавались и на русском языке. Наиболее крупным произведением на русском языке явился роман-трилогия «Жизнь на волоске», выпущенный в 1984 году.

Умер 6 апреля 1984 года.

Родился заслуженный архитектор Киргизской ССР Геннадий Кутателадзе

Фото из интернета. Геннадий Кутателадзе

Родился 25 августа 1931 года в городе Маргелане Республики Узбекистан. Заслуженный архитектор КР Геннадий Кутателадзе за время 30-летней профессиональной деятельности создал десятки проектов, которые по-прежнему украшают Бишкек. Среди них — здания музея М.В.Фрунзе, бывшего Министерства автомобильного транспорта и Министерства строительства, института «Киргиздортранспроект». К наиболее значимым работам можно отнести центральную площадь Ала-Тоо, застройку улицы Советской (ныне улица Абдрахманова). Более 10 лет Геннадий Кутателадзе посвятил крупной комплексной работе — проекту детальной планировки центра Фрунзе. Он возглавлял градостроительный совет города, работал главным архитектором столицы. Умер 30 марта 2015 года.

Родился врач Валерий Ким

Фото из интернета. Врач Валерий Ким

Родился 25 августа 1943 года. Валерий Ким окончил медицинский институт в 1967 году. Уже через два года работал заведующим отделением анестезиологии и реанимации во втором родильном доме города Фрунзе. Он был главврачом родильного дома № 1 и в течение 27 лет внедрял методики, способствующие сокращению материнской смертности в Кыргызстане. За большие заслуги в организации медицинской помощи роженицам и значительный вклад в науку указом президента ему присвоено почетное звание «Заслуженный врач Кыргызской Республики». Умер 28 февраля 2012 года. 24 сентября 2012-го ему посмертно присвоено звание «Почетный гражданин Бишкека». Умер художник Георгий Белкин Фото из интернета. Георгий Белкин Родился 12 ноября 1945 года в Семипалатинской области Казахской ССР. Народный художник Кыргызской Республики, заслуженный деятель культуры Киргизской ССР. В Русский драматический театр имени Н.Крупской принят в 1969-м артистом оркестра. В 1971 году, после окончания художественного училища, стал художником-постановщиком, а с 1973-го — главным художником. За 35 лет своей работы Георгий Белкин создал художественное оформление более 100 спектаклей театра. Многие сценографические работы художника отмечены дипломами всесоюзных и республиканских фестивалей. Его работы можно увидеть в музее изобразительных искусств Гапара Айтиева, в частных коллекциях Германии, Израиля, Италии, США, России, Франции, Казахстана. В 2006 году Георгий Белкин переехал в Москву. Талант художника был востребован в Государственном академическом центральном театре кукол Сергея Образцова, где Георгий Иванович работал до последних дней своей жизни. Умер 25 августа 2016-го.

У кого намечается той Марат Джаанбаев

Родился 25 августа 1980 года. Почетный консул Чешской Республики в Кыргызстане.