В Ошском городском суде продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве прокурора Баткенской области.

В ходе судебного заседания сторона обвиняемого Мелиса Калыкова подала ходатайство о проведении фото- и видеосъемки. Однако судья Жолборс Кудаяров отказал в удовлетворении просьбы.

Сестра обвиняемого Дарыйка Калыкова сообщила 24.kg, что правоохранительные органы игнорируют привод свидетелей, даже принудительный.

«Судья Жолборс Кудаяров заявил, что свидетелей должны обеспечивать мы. Однако среди этих свидетелей есть сотрудники милиции — следователь, эксперт, сотрудники РОВД, и мы не можем их привести. Судья вынес решение о принудительном приводе, но и в этом случае свидетели игнорируют явку на процесс», — сказала Дарыйка Калыкова.

Напомним, прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Его сожженное тело нашли за городом.

По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника местного управления капитального строительства.