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Общество

Труднодоступные районы Нарынской области подключат к интернету

Труднодоступные районы Нарынской области подключат к интернету. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета информационных технологий и связи.

Руководство ГКИТиС КР, эксперты проекта Digital CASA-КР объезжают регионы республики в целях проведения мероприятий в рамках реализации концепции цифровой трансформации «Санарип Кыргызстан 2019-2023».

На встрече с жителями Нарына глава комитета Дастан Догоев рассказал, что в Нарынской области уже обеспечены возможностью выхода в интернет 111 школ (79 процентов). При этом в девяти школах отсутствует техническая возможность оптоволоконного подключения. Их будут подключать к интернету через спутниковую связь.

Помимо общеобразовательных учреждений, возможностью доступа к интернету, несмотря на сложности, возникающие в связи с природными условиями, параллельно обеспечиваются другие государственные и муниципальные органы. Возможностью подключения к интернету обеспечены 37 объектов здравоохранения и 51 айыл окмоту Нарынской области. Все объекты Министерства труда и социального развития по области обеспечены возможностью доступа к интернету. Продолжается работа по подключению почтовых отделений связи.

Отдельно в рамках обеспечения полноценного функционирования Единого реестра преступлений и проступков ведется работа по подключению к интернету правоохранительных органов. На сегодня по республике уже обеспечены доступом более 70 региональных точек Генеральной прокуратуры, 105 точек МВД, 20 точек ГСБЭП, 28 Судебного департамента, 120 вооруженных сил.
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