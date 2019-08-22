В Кыргызстане растет популяция горного гуся. Он обитает только на Чатыр-Куле

В Кыргызстане растет численность горного гуся. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

По ее данным, птица обитает в государственном природном заповеднике «Каратал-Жапырык» на озере Чатыр-Куль. Водоем является единственным местом в Кыргызстане, где сохранилась жизнеспособная популяция горного гуся, и находится в удовлетворительном состоянии.

В ведомстве отмечают, что на озере выше численность и других водоплавающих птиц по сравнению с Сон-Кулем.

«Чатыр-Куль находится в пограничной, пропускной зоне. Наибольшее количество водоплавающих птиц зафиксировано на участках Кара-Суу, Торугарт, Кок-Аргын», — отметили в ГАООСиЛХ.

Три вида птиц, обитающих на Чатыр-Куле, занесены в Красную книгу: горный гусь, лебедь-кликун и черноголовый.