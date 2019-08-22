Дыни, картон, подгузники, утеплитель. Что незаконно пытались ввезти в Кыргызстан

Сотрудники Государственной налоговой службы за неделю на временных пунктах транспортного контроля и учета товаров вблизи кыргызско-казахстанской границы выявили нарушения при ввозе ряда товаров. Об этом сообщила пресс-служба ГНС КР.

По ее данным, на контрольно-пропускном пункте «Чон-Капка» задержаны автомашины, перевозившие авиационное оборудование (пульты) на сумму 3,4 миллиона сомов, картон — на 5,3 миллиона сомов, трансформаторы на 33,7 миллиона сомов, 31 тонну дынь, 20 кубометров лесоматериала. У всех импортеров отсутствовала справка о налоговой регистрации для ввоза товара.

задержаны автомашины, перевозившие авиационное оборудование (пульты) на сумму 3,4 миллиона сомов, картон — на 5,3 миллиона сомов, трансформаторы на 33,7 миллиона сомов, 31 тонну дынь, 20 кубометров лесоматериала. У всех импортеров отсутствовала справка о налоговой регистрации для ввоза товара. На контрольно-пропускном пункте «Чалдовар» выявлен факт ввоза стройматериалов на 165 тысяч сомов, более 1 тысячи лобовых стекол на 2 миллиона сомов, 194 упаковки памперсов на 112 тысяч сомов, а также 3 тонны дынь. У перевозчиков отсутствовала справка о налоговой регистрации на ввоз товара.

На этом же КПП гражданин пытался провезти две автомашины без заполнения соответствующих разрешительных документов на ввоз одной из них (одну он имеет право провести для личного пользования), другой импортер провозил 66,1 кубометра пиломатериалов. Выявлен факт ввоза 1,5 тонны ГСМ в отсутствие сопроводительных документов и справки налогового органа.

На контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» задержаны машины с облицовочным кирпичем без справки, асбестовыми трубами, спортивным инвентарем. Выявлен факт ввоза 5,8 тонны утеплителя с фольгой.

Материалы нарушений переданы в мобильную группу в лице ГСБЭП для проведения дальнейших мероприятий согласно законодательству.