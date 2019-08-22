Дедовщина в СВО. Начальник штаба зенитно-ракетной бригады уезжает в Академию

Начальник штаба зенитно-ракетной бригады, где произошло избиение солдат срочной службы, Джаныбек Каракашев уезжает в Академию Твери. Об этом 24.kg сообщили в Генеральном штабе.

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По данным пресс-службы ведомства, служебное расследование показало, что прямой вины Джаныбека Каракашева в случившемся нет.

«Служебное расследование окончено. Установлено, что солдаты дали показания о факте неуставных взаимоотношений после того, как Джаныбек Каракашев сдал дела и должность в бригаде», — сообщили в Генштабе.

Отметим, что работа с военнослужащими находится в ведении начальника штаба зенитно-ракетной бригады Джаныбека Каракашева. Высшая аттестационная комиссия, председателем которой является первый заместитель начальника Генштаба Нурлан Кирешеев, на основании рекомендации командующего СВО Кылычбека Айдаралиева, одобрила его кандидатуру на учебу за рубежом.

В пресс-службе Генштаба заверяли, что поездка Джаныбека Каракашева отменена.

Напомним, что в зенитно-ракетной бригаде Сил воздушной обороны шестерых солдат срочной службы избивали дубинкой старшина и старший лейтенант. Ранее они передавали письмо начальнику отдела по воспитательной работе, но никакой реакции не последовало. Позже Военная прокуратура Бишкекского гарнизона задержала двоих подозреваемых. Однако суд отпустил их под домашний арест.