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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 24 августа облачно, возможен дождь. Воздух прогреется до +30 градусов. День уменьшился до 13 часов 34 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Усенбаева, Куренкеева, Ибраимова, Огонбаева.

  • до 30 августа — на улице Ладожской.

Памятные даты

День внутренних войск МВД Кыргызской Республики

День внутренних войск МВД Кыргызстана установлен постановлением правительства от 3 июля 2006 года в целях воспитания военнослужащих в духе преданности своему народу, верности воинскому долгу и боевым традициям, в ознаменование памятного дня победы, одержанной в бою с международными бандформированиями.

Внутренние войска являются военной организацией и предназначены для охраны объектов государственной важности, исправительно-трудовых учреждений, служебно-боевых задач по охране общественного порядка, конституционных прав и свобод граждан от преступных посягательств и для специальных заданий правительства и руководства.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Эрнис Турсунов

Советский и кыргызский поэт, драматург и переводчик, народный поэт КР родился 24 августа 1935 года во Фрунзе.

В 1948-м дебютировал поэтическим сборником «Гул». Позже вышли книги «Булбул», «Жигиттер», «Бийиктик», «Автопортрет» и другие.

Известен и своими переводами. Являлся одним из первых переводчиков на кыргызский язык Корана и Библии. Также переводил произведения русских поэтов.

Его драмы «Красавицы», «Правда сильнее», «Сильные духом», «Замандаш» и «Байтик баатыр» с успехом ставили на сценах кыргызских театров.

Умер 11 июня 2014 года.

Родился космонавт Салижан Шарипов

Родился 24 августа 1964 года в городе Узгене Ошской области. Космонавт, Герой Российской Федерации, Герой Кыргызской Республики.

В 1990 году Салижана Шарипова отобрали в отряд советских космонавтов. Он прошел полный курс подготовки к полетам в качестве командира корабля. В январе 1998-го совершил первый полет на космическом корабле Endeavour продолжительностью 8 дней 19 часов 46 минут 54 секунды. Тогда космонавту было 34 года.

За успешное осуществление космических полетов Салижан Шарипов удостоен высоких правительственных наград Российской Федерации, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

Он является почетным профессором Ошского университета. Его именем названы школа № 22 Оша и несколько школ и улиц в Ошской области. Почетный гражданин Оша (2005 год).

Умер актер Алымкул Алимбаев

Родился 9 мая 1931 года в городе Кок-Янгаке Джалал-Абадской области.

После окончания актерского факультета Ташкентского театрально-художественного института стал артистом Кыргызского драматического театра. С марта 1957-го Алымкул Алимбаев переходит на киностудию ассистентом режиссера и участвует в съемках фильма «Моя ошибка».

В 1959 году — режиссер-практикант на фильме «По­весть пламенных лет» («Мосфильм»), в 1960-м участвовал в съемках кар­тины «Девушка Тянь-Шаня» как второй режиссер. В этом качест­ве он работал также на фильмах «Джура» (1964), «Белые горы» (1964), «Поклонись огню» (1972).

Умер 24 августа 2015 года.

У кого намечается той

Арстанбек Ибраев

Родился 24 августа 1958 года. Директор Департамента дорожного хозяйства.

Сагындык Келдибаев

Родился 24 августа 1967 года в селе Джалпак-Таш Ошской области. Депутат Жогрку Кенеша.

Айзар Акматов

Родился 24 августа 1998 года. Член национальной сборной КР по футболу.

Куда сходить

Культура

  • на площади Ала-Тоо развернута фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»;
  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева приглашает на выставку «Ландшафты будущего» (Берлин);
  • пройдет очередной «Музыкальный Эркиндик»;
  • на Старой площади фонд «Помогать легко» отпразднует день рождения.

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

  • Международные соревнования Bishkek Sunrise Open — 2 по теннису.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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