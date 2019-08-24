В Бишкеке 24 августа облачно, возможен дождь. Воздух прогреется до +30 градусов. День уменьшился до 13 часов 34 минут.

Отключение газа, света, воды

9.30-18.00 — отрезки улиц Усенбаева, Куренкеева, Ибраимова, Огонбаева.

до 30 августа — на улице Ладожской.

Памятные даты

День внутренних войск МВД Кыргызской Республики

День внутренних войск МВД Кыргызстана установлен постановлением правительства от 3 июля 2006 года в целях воспитания военнослужащих в духе преданности своему народу, верности воинскому долгу и боевым традициям, в ознаменование памятного дня победы, одержанной в бою с международными бандформированиями.

Внутренние войска являются военной организацией и предназначены для охраны объектов государственной важности, исправительно-трудовых учреждений, служебно-боевых задач по охране общественного порядка, конституционных прав и свобод граждан от преступных посягательств и для специальных заданий правительства и руководства.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Эрнис Турсунов

Советский и кыргызский поэт, драматург и переводчик, народный поэт КР родился 24 августа 1935 года во Фрунзе. В 1948-м дебютировал поэтическим сборником «Гул». Позже вышли книги «Булбул», «Жигиттер», «Бийиктик», «Автопортрет» и другие. Известен и своими переводами. Являлся одним из первых переводчиков на кыргызский язык Корана и Библии. Также переводил произведения русских поэтов. Его драмы «Красавицы», «Правда сильнее», «Сильные духом», «Замандаш» и «Байтик баатыр» с успехом ставили на сценах кыргызских театров. Умер 11 июня 2014 года.

Родился космонавт Салижан Шарипов

Родился 24 августа 1964 года в городе Узгене Ошской области. Космонавт, Герой Российской Федерации, Герой Кыргызской Республики.

В 1990 году Салижана Шарипова отобрали в отряд советских космонавтов. Он прошел полный курс подготовки к полетам в качестве командира корабля. В январе 1998-го совершил первый полет на космическом корабле Endeavour продолжительностью 8 дней 19 часов 46 минут 54 секунды. Тогда космонавту было 34 года.

За успешное осуществление космических полетов Салижан Шарипов удостоен высоких правительственных наград Российской Федерации, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

Он является почетным профессором Ошского университета. Его именем названы школа № 22 Оша и несколько школ и улиц в Ошской области. Почетный гражданин Оша (2005 год).

Умер актер Алымкул Алимбаев

Родился 9 мая 1931 года в городе Кок-Янгаке Джалал-Абадской области. После окончания актерского факультета Ташкентского театрально-художественного института стал артистом Кыргызского драматического театра. С марта 1957-го Алымкул Алимбаев переходит на киностудию ассистентом режиссера и участвует в съемках фильма «Моя ошибка». В 1959 году — режиссер-практикант на фильме «По­весть пламенных лет» («Мосфильм»), в 1960-м участвовал в съемках кар­тины «Девушка Тянь-Шаня» как второй режиссер. В этом качест­ве он работал также на фильмах «Джура» (1964), «Белые горы» (1964), «Поклонись огню» (1972). Умер 24 августа 2015 года. У кого намечается той Арстанбек Ибраев Родился 24 августа 1958 года. Директор Департамента дорожного хозяйства. Сагындык Келдибаев

Родился 24 августа 1967 года в селе Джалпак-Таш Ошской области. Депутат Жогрку Кенеша.

Айзар Акматов

Родился 24 августа 1998 года. Член национальной сборной КР по футболу.

Куда сходить

Культура

на площади Ала-Тоо развернута фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»;

«Вместе против торговли людьми!»; Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева приглашает на выставку «Ландшафты будущего» (Берлин);

«Ландшафты будущего» (Берлин); пройдет очередной «Музыкальный Эркиндик» ;

; на Старой площади фонд «Помогать легко» отпразднует день рождения.

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

Международные соревнования Bishkek Sunrise Open — 2 по теннису.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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