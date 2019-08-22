Два года жители микрорайона № 4 ждут обещанный городскими властями сквер возле школы-гимназии № 17. Об этом 24.kg сообщила представитель ОФ «Наше право» Светлана Антропова.

Она напомнила, что на участке хотели построить медицинский центр в семь этажей. После протестов жителей градостроительное заключение отменили и бывший градоначальник Албек Ибраимов обещал, что на данном участке разобьют сквер.

«Бишкекглавархитектура разработала хороший проект, но дело не двигается. Вроде арендатору предложили альтернативный участок на Южной магистрали. Но новый градоначальник все эти обмены запретил, потому что, по его словам, некоторые люди специально берут в заброшенном месте землю, создают конфликтные ситуации, а потом требуют участок в центре города или на Южной магистрали. И в этой части мы с ним согласны. Здесь тоже был неравнозначный обмен», — отметила она.

Светлана Антропова добавила, что в 2020 году у владельца участка истекает срок аренды.

«Возможно, тогда на участке все-таки разобьют сквер», — сказала она.