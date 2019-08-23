Афиша Бишкека на выходные: концерты, семинары, выставки

Акции, концерты, фестивали, кино

24 августа. «Музыкальный Эркиндик»

В очередной раз музыканты-энтузиасты собираются вместе, чтобы подарить радость и хорошие эмоции окружающим. Цель — позитивно влиять на общество, среду и обстановку города через музыку и искусство.

Бульвар Эркиндик, 19.00.

24 августа. День рождения фонда «Помогать легко»

В рамках мероприятия спортивные и анимационные станции для детей и взрослых, спектакль, фуд-корт и праздничный концерт.

Старая площадь, 16.00-21.00.

24 августа. Вечер Modern Groove Session

Организаторы решили собрать всех барабанщиков в одном месте и устроить дружеский джэм — приятный вечер, наполненный живым битом. Все могут пообщаться с драмерами, задать вопросы.

Бар Hidden Room, 22.00.

24 августа. Традиционные игры

Каждую субботу вы можете поиграть в такие игры, как удар по ведру, перетягивание каната и палки, альчики и борьба на руках.



Этнокомплекс «Супара», 19.00.

Выставки, ярмарки

9-25 августа. Выставка «Ландшафты будущего» (Берлин)

Центральной темой работ Инны Артемовой является идея утопии, художественным воплощением которой стала ее новая серия картин «Ландшафты будущего». Графические работы этой серии будут представлены на одноименной выставке.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева, 15.00.

30 июля — 30 августа. Фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»

Представлены снимки, демонстрирующие жизнь жертв торговли людьми.

Площадь Ала-Тоо.

Мастер-классы, тренинги, акции

24 августа. Семинар «Мой ребенок — школьник»

Если вы интересуетесь вопросами развития, обучения и воспитания детей школьного возраста, то этот семинар для вас. У вас будет возможность задать вопросы психологу. Регистрация по телефону 0770550069.

Улица Жукеева-Пудовкина, 2/1а, 11.00.

24 августа. Тренинг «Для успешных родителей: практические советы от психолога»

Ежедневно родители задаются вопросами «правильно ли я поступил/решил/сказал?» и не всегда могут найти ответы. Тренинг для тех, у кого есть желание постоянно развивать свои родительские навыки.

Проспект Чуй, 121, 11.00.

24 августа. Мастер-класс «Модель Уолта Диснея как способ принятия решений»

Почему порой нам сложно принимать решения? Какие есть способы улучшения принятия решений? Обо всем этом вы узнаете на мастер-классе. Регистрация по телефону 0556699279.

Центр «ИнтерАктив», 18.00.

24-25 августа. Гончарный мастер-класс

Вы сможете не просто погончарить, но и создать нечто функциональное, яркое и авторское. После обжига вы заберете изделия домой. Регистрация по телефону 0558545433.

Студия Saimaly Tash Toiart, 14.00, 16.00.

Для детей

24 августа. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

24-25 августа. Кулинарные мастер-классы

Дети (5-15 лет) приготовят тарталетки с ягодами и разноцветные безе на палочках. Фартуки и чепчики выдаются. Регистрация по телефону 0703617665.

Студия Parfe, 11.00.