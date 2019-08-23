В Бишкеке 23 августа облачно, вечером возможен дождь. Воздух прогреется до +29 градусов. День уменьшился до 13 часов 36 минут.

Отключение газа, света, воды

8.00-17.00 – жилмассив «Ак-Орго» (отрезки улиц Гагарина, Алты-Бакан, Ак-Чолмок, Жаныл Мырза, Кербез, Кырк-Кыз);

9.00-18.00 – жилмассив «Токольдош» (улица Менделеева), улицы Шопокова, 99/1, 101/1, Токтогула, 57, Ибраимова, 68, отрезки улиц Рыскулова, Бейшеналиевой, Пушкина, Абдумомунова;

9.30-17.00 – улица Скрябина, 78а, жилмассив «Кок-Джар» (улицы Конорчок, Куйручук), отрезки улиц Ахунбаева, Койбагарова, Белоруской, переулки Предгорный, Кой-Ташский, Чатыркульский;

9.30-18.00 – жилмассивы «Ак-Тилек», «Арча-Бешик» (отрезки улиц Щербет, Кривоносова, Баба-Ата, Южная магистраль, Кара-Кужур, Минкуш, Аилчиева), переулок Талды-Суйский, отрезки улиц Жибек Жолу, Фрунзе, Исанова, Коенкозова.

до 30 августа — на улице Ладожской.

Памятные даты

Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации

Эта дата установлена в 1998 году по рекомендации 150-й сессии исполнительного совета ЮНЕСКО в день восстания рабов Сан-Доминго и Гаити в 1791 году, которое положило начало процессу ликвидации системы рабства. ЮНЕСКО предлагает всем государствам — членам ООН принимать участие в памятных мероприятиях.



Несмотря на то что рабство отменено и осуждено на международном уровне, оно по-прежнему существует в новых формах и затрагивает миллионы человек во всем мире. По данным ООН, каждый год миллионы людей, в основном женщины и дети, становятся жертвами обмана и насилия, превращаются в «живой товар» и подвергаются эксплуатации.

День рождения Всемирной паутины

В этот день в 1991 году сотрудник Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) Тим Бернерс-Ли открыл публичный доступ к первому в мире веб-серверу. Два года спустя ЦЕРН объявила о решении сделать исходный код технологии открытым.

Идею глобального гипертекстового проекта предложил Бернерс-Ли в 1989 году, а с 1991-го по 1993 год он продолжал работу над Всемирной паутиной (World Wide Web), собирая отзывы пользователей и координируя работу проекта.

Стоит отметить, что понятие «Всемирная паутина», вопреки сложившимся стереотипам, не тождественно понятию «интернет».

World Wide Web — это распределенная система, предоставляющая доступ к связанным между собой документам, расположенным на различных компьютерах, подключенных к системе компьютерных сетей (интернету).

Люди, которые меняли мир

Родился заслуженный ирригатор Киргизской ССР Асан Кожомкулов

Родился 23 августа 1932 года в селе Джаны-Алыш Кеминского района Чуйской области. Заслуженный ирригатор Киргизской ССР, лауреат Госпремии в области науки и техники.

В Баткенском районе доверили строительство крупного уникального Тортгульского водохранилища, которому в 2002 году, уже после смерти Асана Кожомкулова, присвоили его имя.

В 1972 году утвержден министром водного хозяйства Киргизской ССР, в 1979-1990 работал начальником Главкиргизводстроя Минводхоза СССР. В эти годы он непосредственно участвовал в строительстве Кировского, Нижне-Алаарчинских водохранилищ, Кара-Балтинской и Куланакской оросительных систем, Большого Таласского канала и крупных водозаборов, водопроводных сетей, создавал в Сузакском и Баткенском районах новые совхозы.

Асана Кожомкулова пять раз избирали депутатом Верховного Совета Киргизской ССР.

Умер профессор Акматбек Джаманбаев

Он награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и двумя орденами «Знак Почета», многими медалями.

Родился 5 декабря 1933 года. Доктор технических наук, профессор, отличник энергетики и электрификации СССР, отличник народного образования Киргизской ССР.

Работал заведующим кафедрой, деканом, затем проректором Фрунзенского политехнического института, директором Института комплексного использования природных ресурсов АН Киргизской ССР.





Являлся крупным ученым в области рационального использования теплоэнергетических ресурсов Кыргызстана.

При его участии и научном руководстве разработана новая технология получения бездымных, водостойких и термостойких брикетов угля, энергетических и технологических газов из кыргызских углей.

Он внес существенный вклад в разработку теории и технологии рационального использования углей республики и других энергетических источников. Составитель терминов для Кыргызской энциклопедии.

Умер заслуженный архитектор Кыргызстана Аскар Исаев

Родился в 1931 году в городе Фрунзе.

В 1959-1961 годах работал в Институте «Кыргызпроект» и возглавлял Союз архитекторов республики. С 1968-го по 1974 год занимал пост главного архитектора города Фрунзе. С 1986-го по 1991 год вновь возглавил Союз архитекторов Кыргызстана.

Горожанам Аскар Исаев знаком, прежде всего, зданием Дома правительства (1974) и бишкекскими курантами (1980). Ему также принадлежат проекты ресторана «Сейил» на бульваре Эркиндик (1970) и гастронома «Иссык-Куль».

Помимо архитектуры, Аскар Исаев увлекался скульптурой и стал автором таких монументов, как постамент Ленину на площади Ала-Тоо, памятники М.Фрунзе и Т.Сатылганову. Кроме того, он написал тексты к песням «Тан сыры», «Энсоо», «Элегия», «Жаш курак» и другим.

Умер в 2016 году.

У кого намечается той

Роза Отунбаева

Родилась 23 августа 1950 года во Фрунзе. Президент переходного периода Кыргызстана.

Она правила страной с июня 2010 года по декабрь 2011-го.

Куда сходить

Культура

на площади Ала-Тоо развернута фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»;

«Вместе против торговли людьми!»; Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева приглашает на выставку «Ландшафты будущего» (Берлин);

«Ландшафты будущего» (Берлин); в парке «Карагачевая роща» состоится э кофестиваль.

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

Международные соревнования Bishkek Sunrise Open — 2 по теннису;

футбольный матч ко Дню государственного флага России.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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