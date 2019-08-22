Парк имени Гейдара Алиева и азербайджанская школа. На какой стадии проект

Проект строительства парка имени Гейдара Алиева и общеобразовательной школы обсудили на встрече мэр Бишкека Азиз Суракматов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в КР Гидаят Худуш оглы Оруджев. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

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По словам Азиза Суракматова, уже разработан, согласован и передан азербайджанской стороне рабочий проект. Площадь будущего парка — 5,5 гектара. Он расположен в юго-восточной части, почти напротив парка Победы имени Дайыра Асанова.

В жилмассиве «Кок-Джар» Азербайджан построит общеобразовательную школу на 550 мест. Мэрия предоставила во временное пользование — на период проектирования и строительства школы — земельный участок площадью 2,24 гектара. Разработаны архитектурно-планировочные условия, генеральный план и архитектурно-строительная часть, выполнена топографическая съемка.

«По проекту, кроме учебных классов, в школе предусмотрены большой актовый и спортивный залы, столовая, библиотека, кабинеты для внеклассных занятий и медицинский блок. На участке расположены спортивные площадки, зоны для отдыха для малышей и проведения учебных опытов, автостоянка», — отметили в мэрии.

На проектные работы инженерных сетей (ПИР) новой школы из городского бюджета выделили 1,2 миллиона сомов, на парк — 1 миллион сомов. Объявлены тендеры.

Строительство объектов будут вести на средства Азербайджана.

В мэрии напомнили, что 7 марта 2019 года состоялась церемония подписания меморандумов между мэрией Бишкека и посольством Азербайджанской Республики в КР о сотрудничестве в строительстве парка имени Гейдара Алиева и общеобразовательной школы.