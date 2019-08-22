12:08
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Парк имени Гейдара Алиева и азербайджанская школа. На какой стадии проект

Проект строительства парка имени Гейдара Алиева и общеобразовательной школы обсудили на встрече мэр Бишкека Азиз Суракматов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в КР Гидаят Худуш оглы Оруджев. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Читайте по теме
Азербайджан построит в Бишкеке школу и парк
По словам Азиза Суракматова, уже разработан, согласован и передан азербайджанской стороне рабочий проект. Площадь будущего парка — 5,5 гектара. Он расположен в юго-восточной части, почти напротив парка Победы имени Дайыра Асанова.

В жилмассиве «Кок-Джар» Азербайджан построит общеобразовательную школу на 550 мест. Мэрия предоставила во временное пользование на период проектирования и строительства школы земельный участок площадью 2,24 гектара. Разработаны архитектурно-планировочные условия, генеральный план и архитектурно-строительная часть, выполнена топографическая съемка.

«По проекту, кроме учебных классов, в школе предусмотрены большой актовый и спортивный залы, столовая, библиотека, кабинеты для внеклассных занятий и медицинский блок. На участке расположены спортивные площадки, зоны для отдыха для малышей и проведения учебных опытов, автостоянка», — отметили в мэрии.

На проектные работы инженерных сетей (ПИР) новой школы из городского бюджета выделили 1,2 миллиона сомов, на парк — 1 миллион сомов. Объявлены тендеры.

Строительство объектов будут вести на средства Азербайджана.

В мэрии напомнили, что 7 марта 2019 года состоялась церемония подписания меморандумов между мэрией Бишкека и посольством Азербайджанской Республики в КР о сотрудничестве в строительстве парка имени Гейдара Алиева и общеобразовательной школы.
Ссылка:
просмотров: 78
Версия для печати
Материалы по теме
Стихи молодых кыргызских поэтов перевели на азербайджанский язык
Ильхам Алиев пригласил Сооронбая Жээнбекова в Азербайджан
Состоялся телефонный разговор Сооронбая Жээнбекова с Ильхамом Алиевым
Спикер ЖК пригласил Азербайджан наблюдать за президентскими выборами-2017
Азербайджан не понял позицию Кыргызстана по итогам саммита ЕСО
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет В Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет
Машину Омурбека Бабанова забрали на&nbsp;штрафстоянку Машину Омурбека Бабанова забрали на штрафстоянку
Неделя-24. Обвинения Алмазбека Атамбаева и&nbsp;&laquo;предательство&raquo; Курсана Асанова Неделя-24. Обвинения Алмазбека Атамбаева и «предательство» Курсана Асанова
Омурбек Бабанов пришел в&nbsp;ГКНБ. Он&nbsp;доволен возвращением в&nbsp;Кыргызстан Омурбек Бабанов пришел в ГКНБ. Он доволен возвращением в Кыргызстан
Бизнес
БТА Банк продолжает акцию по&nbsp;снижению ставок на&nbsp;потребительские кредиты БТА Банк продолжает акцию по снижению ставок на потребительские кредиты
Выбираем смартфон для школьника. Топ-5 Выбираем смартфон для школьника. Топ-5
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; возобновляется рейс Бишкек&nbsp;&mdash; Дели&nbsp;&mdash; Бишкек В международном аэропорту «Манас» возобновляется рейс Бишкек — Дели — Бишкек
Новый MegaStore в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; уже распахнул свои двери Новый MegaStore в аэропорту «Манас» уже распахнул свои двери