Мэрия Бишкека приглашает на работу урбанистов. Какие специалисты нужны

Мэрия Бишкека приглашает на работу урбанистов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, создан специальный департамент градостроительства и архитектуры. Он будет системно работать по городскому планированию.

Мэрия объявляет открытый конкурс на замещение вакантных административных муниципальных должностей в департаменте.

В отдел нормативно-правового обеспечения и анализа требуются:

заведующий отделом;

два главных специалиста;

два ведущих специалиста;

специалист.

В отдел градостроительной политики, архитектуры и строительства предпочтение будет отдаваться тем, у кого есть практический опыт в урбанистике. Требуются:

заведующий отделом;

два главных специалиста;

два ведущих специалиста;

два специалиста.

В отдел документационно-информационного обеспечения и учета кадров:

заведующий отделом;

главный специалист по кадрам;

главный специалист по информационным технологиям;

ведущий специалист по связям с общественностью;

ведущий специалист;

специалист.

Претенденты должны представить личное заявление с указанием вакансии, листок по учету кадров с фотографией, два фото 3*4, резюме, автобиографию (с указанием сведений о наличии или отсутствии судимости), нотариально заверенные копии диплома об образовании и трудовой книжки.

Документы, подшитые в скоросшиватель, необходимо представить в течение десяти рабочих дней после публикации объявления, по адресу: улица Карасаева, 41. Телефон для справок 0709629327.