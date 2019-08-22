Мэрия Бишкека приглашает на работу урбанистов. Какие специалисты нужны

Мэрия Бишкека приглашает на работу урбанистов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
По ее данным, создан специальный департамент градостроительства и архитектуры. Он будет системно работать по городскому планированию.
Мэрия объявляет открытый конкурс на замещение вакантных административных муниципальных должностей в департаменте.
В отдел нормативно-правового обеспечения и анализа требуются:
- заведующий отделом;
- два главных специалиста;
- два ведущих специалиста;
- специалист.
В отдел градостроительной политики, архитектуры и строительства предпочтение будет отдаваться тем, у кого есть практический опыт в урбанистике. Требуются:
- заведующий отделом;
- два главных специалиста;
- два ведущих специалиста;
- два специалиста.
В отдел документационно-информационного обеспечения и учета кадров:
- заведующий отделом;
- главный специалист по кадрам;
- главный специалист по информационным технологиям;
- ведущий специалист по связям с общественностью;
- ведущий специалист;
- специалист.
Документы, подшитые в скоросшиватель, необходимо представить в течение десяти рабочих дней после публикации объявления, по адресу: улица Карасаева, 41. Телефон для справок 0709629327.