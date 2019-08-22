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Общество

Мэрия Бишкека приглашает на работу урбанистов. Какие специалисты нужны

Мэрия Бишкека приглашает на работу урбанистов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, создан специальный департамент градостроительства и архитектуры. Он будет системно работать по городскому планированию.

Мэрия объявляет открытый конкурс на замещение вакантных административных муниципальных должностей в департаменте.

В отдел нормативно-правового обеспечения и анализа требуются:

  • заведующий отделом;
  • два главных специалиста;
  • два ведущих специалиста;
  • специалист.

В отдел градостроительной политики, архитектуры и строительства предпочтение будет отдаваться тем, у кого есть практический опыт в урбанистике. Требуются: 

  • заведующий отделом;
  • два главных специалиста;
  • два ведущих специалиста;
  • два специалиста.

В отдел документационно-информационного обеспечения и учета кадров:

  • заведующий отделом;
  • главный специалист по кадрам;
  • главный специалист по информационным технологиям;
  • ведущий специалист по связям с общественностью;
  • ведущий специалист;
  • специалист.
 Претенденты должны представить личное заявление с указанием вакансии, листок по учету кадров с фотографией, два фото 3*4, резюме, автобиографию (с указанием сведений о наличии или отсутствии судимости), нотариально заверенные копии диплома об образовании и трудовой книжки.
 

Документы, подшитые в скоросшиватель, необходимо представить в течение десяти рабочих дней после публикации объявления, по адресу: улица Карасаева, 41. Телефон для справок 0709629327.
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