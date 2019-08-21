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Общество

Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны распоряжения, постановления:

— об увольнении в запас из рядов Вооруженных сил, а также об очередном призыве;
— о создании ОФ «Фонд социального партнерства по развитию регионов»;
— о внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики;
— Ренат Тулебердиев стал председателем правления Национальной управляющей компании; Подробнее
— Жылдызбек Исакулов назначен председателем ФУГИ; Подробнее
— Ренат Тулебердиев освобожден от должности председателя ФУГИ. Подробнее

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