Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны распоряжения, постановления:

— об увольнении в запас из рядов Вооруженных сил, а также об очередном призыве;

— о создании ОФ «Фонд социального партнерства по развитию регионов»;

— о внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики;

— Ренат Тулебердиев стал председателем правления Национальной управляющей компании; Подробнее

— Жылдызбек Исакулов назначен председателем ФУГИ; Подробнее

— Ренат Тулебердиев освобожден от должности председателя ФУГИ. Подробнее

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