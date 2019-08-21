22 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

8.00-19.00 — отрезки улиц Жибек Жолу, Веселой, Курманалиева;

9.00-13.00 — улица Элебаева, 63;

9.00-18.00 — улица Кольбаева, 43, 45, жилмассив «Ынтымак», отрезки улиц Жумабека, Исанова, Тоголока Молдо, Фрунзе;

9.00-19.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Молдокулова, БЧК);

9.30-13.00 — отрезки улиц Абдыкадырова, Кирпичной, Осмонкулова, Торфяной, Куренкеева, Мечникова, Суворова, переулки Молдавский, Жданова, Балыкчинский;

9.30-19.00 — 5-й микрорайон, 46, 73, 79-82;

9.30-18.00 — жилмассивы «Кара-Жигач», «Ак-Тилек» (улицы Мажурум-Тал, Кырк-Чоро);

9.30-17.00 — отрезки улиц Шуштубе, Обской, Джамгерчинова, Орозова;

13.00-17.00 — отрезки улиц Магаданской, Щусева, Тыныстанова.

2 Чуйская область

9.00-17.00 — села Кызыл-Бирдик (улицы Гагарина, Проектируемая), Кырман (улицы Айбек-Ата, Достук, Ынтымак, Иссык-Кол, Кенеш) Учкун, Лебединовка (улицы Чуйская, Ошская, Нарынская, Северная, Боконбаева, Лермонтова, Манаса, Набережная, 28 га, БЧК), Лебединовка (улицы Мичурина, Сельская, проспект Ленина), Горная Маевка (улица Кыргызская), Маевка (улицы Молодая Гвардия, Восточная), Кашка-Суу, Байтик, Маевка (улицы Больничная, Школьная), Карла Маркса (улица Пушкина), Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Виноградная), Кайырма (улицы Актюбинская, Каирминская), Молдовановка, «Городок энергетиков», 2-9,12;

Аламединский РЭС

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Асылбаш (улицы Норузбай, Шопокова), Ак-Жол (улицы Шопокова, Победы), Кашка-Баш (улица Садовая), Гавриловка (улицы Олимпийская, Пушкина, Чекменева, Северная), Манас (улицы Западная, Гагарина, Зеленая), Сокулук (улицы Степная, Фрунзе), Арал (улицы Картамбаева, Береке), Дальний Арал (улицы Чолпон, Береке);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Садовое (улицы Дружбы, Токтогула, Кыргызская, Цитникова, Луговая, Украинская, Ленина, Калинина), Александровка (новостройка), Беловодское (улица К.Маркса), Петровка (улица Шевченко), Сретенка (улица Первомайская), Предтеченка;

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Сары-Булак, Монолдор, Бекитай, Боксо-Джол, Кайырма;

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Атая, Алма-Атинская, Набережная, Пушкина, Линейная, Мичурина, Манаса, Кирова, Фрунзе, Турсун-Бяра, Строительная, Садовая), город Кант (улица Мичурина).

3 Иссык-Кульская область

7.00-17.00 — села Кызыл-Суу, Чон Кызыл-Суу, Жалгыз-Орук, поселок Кирпичный.

9.00-17.00 — село Жаны-Арык, город Каракол (улицы Тюпская, Кыдыр-Аке, Шорукова, Валиханова);

8.00-16.00 — села Кашат, Темировка, Григоревка, Семеновка.

4 Ошская область

8.00-17.00 — села Большевик, Зарбалик, Мамажан, Конур-Добо, Каблан-Кол, город Ош (улицы Привокзальная, Турсунбаева, Шакирова, Увамская, Жумабаева, Культурная, Абдуллаева, Джалал-Абад, Демократ, Зеленая, Нурматова, Конур-Жаз, Суйунбаева, Абжалова, Адышева, Шукурбекова, Достук, 43, 45, 47, 48, 49, 58, 60-68, 70-80, 83, 85-87, 89-92, 94-96, 98, 99, Исанова, 75, Суйунбаева, 51, 53, 55, 82, 84.

5 Баткенская область