Облегчить процедуру подачи документов на усыновление предлагают в Кыргызстане

Министерство труда и социального развития предлагает облегчить процедуру подачи документов на усыновление. Проект постановления ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечено в справке-обосновании, усыновители сталкиваются с проблемами качественного обслуживания в территориальных подразделениях по защите семьи и детей, доступа потенциальных усыновителей к информации и прозрачности процедур.

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«Проект постановления разработан для совершенствования механизмов правовой и организационной поддержки граждан, намеревающихся усыновить детей, снижения коррупционных факторов и упрощения процедур передачи на усыновление детей в соответствии с Кодексом КР о детях», — отмечено в документе.

В частности, предлагается предоставить возможность потенциальным усыновителям обращаться в территориальные подразделения или уполномоченный орган за консультациями в письменной и электронной форме. В последнем случае — через официальный интернет-ресурс «Портал электронных услуг» с последующей обязательной постановкой в систему электронной очереди на право быть усыновителем.

Кроме того, предлагается норма, облегчающая процесс сбора документов потенциальными усыновителями. Запрашивать необходимые сведения о заявителе будут сотрудники территориальных подразделений в порядке межведомственного электронного взаимодействия «Тундук».

Изменения коснутся и срока выдачи заключений о передачи ребенка на усыновление — с 14 до 7 дней.