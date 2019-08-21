Драка школьников. Руководство гимназии и сотрудники милиции получили выговоры

Директор школы-гимназии № 48, в которой из-за драки скончался ученик, Т.Роткина и сотрудники Первомайского УВД получили выговоры. Об этом на координационном совещании в мэрии сообщил руководитель аппарата Балбак Тулобаев.

По его словам, выговоры объявлены заместителю начальника УВД подполковнику А.Озубекову, начальнику ИДН капитану милиции Е.Джуматаеву.

Инспектор УВД А.Бекбоева, участковый Б.Мырзакеримов и старший оперуполномоченный службы криммилиции У.Арапбаев получили строгие выговоры.

Руководитель управления образования мэрии Сауле Мейрманова отметила, что директор продолжает работать.

«Уволить ее мы не можем. Драка произошла во внеурочное вечернее время на спортивной площадке, к которой имеют доступ все местные жители. Она не охраняются. Конечно, есть моральная составляющая, и мы все несем косвенно вину за гибель ученика», — сказала она.

Напомним, что 29 мая после драки возле школы № 48 скончался девятиклассник. Мэр столицы Азиз Суракматов потребовал привлечь к ответственности все причастные ведомства.

Расследование по уголовному делу о драке учащихся девятого класса школы-гимназии № 48 завершено. Дело передано в суд.