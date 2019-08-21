17:21
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Драка школьников. Руководство гимназии и сотрудники милиции получили выговоры

Директор школы-гимназии № 48, в которой из-за драки скончался ученик, Т.Роткина и сотрудники Первомайского УВД получили выговоры. Об этом на координационном совещании в мэрии сообщил руководитель аппарата Балбак Тулобаев.

По его словам, выговоры объявлены заместителю начальника УВД подполковнику А.Озубекову, начальнику ИДН капитану милиции Е.Джуматаеву.

Инспектор УВД А.Бекбоева, участковый Б.Мырзакеримов и старший оперуполномоченный службы криммилиции У.Арапбаев получили строгие выговоры.

Руководитель управления образования мэрии Сауле Мейрманова отметила, что директор продолжает работать.

«Уволить ее мы не можем. Драка произошла во внеурочное вечернее время на спортивной площадке, к которой имеют доступ все местные жители. Она не охраняются. Конечно, есть моральная составляющая, и мы все несем косвенно вину за гибель ученика», — сказала она.

Напомним, что 29 мая после драки возле школы № 48 скончался девятиклассник. Мэр столицы Азиз Суракматов потребовал привлечь к ответственности все причастные ведомства.

Расследование по уголовному делу о драке учащихся девятого класса школы-гимназии № 48 завершено. Дело передано в суд.
Ссылка:
просмотров: 358
Версия для печати
Материалы по теме
Драка школьников. К врачам родители погибшего мальчика претензий не имеют
Болельщики «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» устроили массовую драку
Драка школьников в Бишкеке. Дело направлено в суд
Милиция нашла спортсмена, ударившего девушку в караоке-клубе
Драка соседей в селе Восточном. Что произошло на самом деле
Гибель девятиклассника в Бишкеке. Готовы результаты экспертизы
Драка школьников в Бишкеке. Подозреваемого отпустили под домашний арест
В Грозном драка с участием школьников и полицейских закончилась стрельбой
Милиция установила личности участников массовых драк в Бишкеке
В Бишкеке произошли две массовые драки. Милиция устанавливает участников
Популярные новости
Рассылается сообщение о&nbsp;готовящихся массовых беспорядках. МВД опровергает Рассылается сообщение о готовящихся массовых беспорядках. МВД опровергает
В&nbsp;доме родственников Алмазбека Атамбаева обнаружили крупную сумму денег В доме родственников Алмазбека Атамбаева обнаружили крупную сумму денег
В&nbsp;Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет В Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет
Машину Омурбека Бабанова забрали на&nbsp;штрафстоянку Машину Омурбека Бабанова забрали на штрафстоянку
Бизнес
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; возобновляется рейс Бишкек&nbsp;&mdash; Дели&nbsp;&mdash; Бишкек В международном аэропорту «Манас» возобновляется рейс Бишкек — Дели — Бишкек
Новый MegaStore в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; уже распахнул свои двери Новый MegaStore в аэропорту «Манас» уже распахнул свои двери
&laquo;Умная&raquo; оплата налога на&nbsp;автотранспорт без комиссии через MegaPay «Умная» оплата налога на автотранспорт без комиссии через MegaPay
&laquo;Бакай Банк&raquo; выпустил новую карту Исламского финансового центра «Бакай Банк» выпустил новую карту Исламского финансового центра