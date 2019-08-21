Более 156 тысяч детей пойдут в первый класс в этом году

В новом учебном году в первый класс пойдут более 156 тысяч детей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, больше всего первоклассников в Джалал-Абадской области — 25 тысяч 257, меньше всего в Таласской — 10 тысяч 540.

В Чуйской области первый звонок прозвенит для 23,6 тысячи детей, Ошской — 22 тысяч 210, Иссык-Кульской — 15 тысяч 182, Нарынской — 13 тысяч 982, Баткенской — 11 тысяч 443.

В ведомстве добавили, что общее число школьников с 1-го по 11-й классы в новом учебном году составит 1 миллион 268 тысяч учащихся.

За пять лет рост числа школьников в городах составил 25 процентов, а в сельской местности — 14 процентов.

В республике 2 тысячи 265 образовательных организаций.