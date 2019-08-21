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Общество

Мэрия Бишкека судится за незаконно захваченные муниципальные земли

В 2019 году управление землепользования и строительства (УЗС) мэрии Бишкека выиграло 34 судебных дела по освобождению незаконно захваченных муниципальных участков. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, УЗС подало с начала года 45 исков. «С 2019 года судебные органы выдали 64 исполнительных листа по сносу незаконных объектов, выполнены — 8. По остальным 56 работы планируют завершить до конца года», — отметили в мэрии.

Расходы по сносу объектов несут владельцы, нарушившие закон.

В мэрии добавили, что УЗС продолжает работу по инвентаризации муниципальных земельных участков.
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