Списки неплательщиков алиментов появятся на сайте Судебного департамента

На сайте Судебного департамента при Верховном суде появится база данных должников по алиментам. Об этом сообщили в пресс-службе департамента.

По ее данным, база создается на основании принятых 26 июня 2019 года поправок в Закон «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве».

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На сайте будут размещать фотографию и сведения о должнике по алиментам в том случае, если он находится в розыске. Основание — письменное заявление взыскателя.

После полного погашения задолженности или прекращения исполнительного производства информацию о должнике будут убирать из базы данных Судебного департамента.

В ведомстве напомнили, что данный закон направлен на защиту института материнства и детства путем регулирования некоторых вопросов по алиментным обязательствам недобросовестных должников.